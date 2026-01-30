https://ria.ru/20260130/kuba-2071353164.html
МИД Кубы заявил о международной чрезвычайной ситуации из-за угрозы США
2026-01-30T22:25:00+03:00
2026-01-30T22:25:00+03:00
2026-01-30T22:25:00+03:00
МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Политика властей США в отношении Кубы представляет собой "необычную и чрезвычайную угрозу" для международного мира и безопасности, заявил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.
при солидарной поддержке международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в отношениях с правительством Соединенных Штатов представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу ... и настоящим объявляет в связи с этой угрозой международную чрезвычайную ситуацию", - написал Родригес Паррилья
В четверг президент США Дональд Трамп
подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны
По словам главы кубинского МИД, угроза острову исходит "полностью или в значительной степени от антикубинских неофашистских правых сил США".
"Это угроза для национальной безопасности и внешней политики всех стран, для международного мира и безопасности, а также для выживания человечества перед возможностью ядерного конфликта и изменения климата", - добавил Родригес Паррилья.
Власти Кубы ранее расценили новые меры США как попытку задушить экономику страны и навязать населению экстремальные условия жизни, в Гаване заявили о нарушении норм международного права и экстерриториальном характере американских санкций.