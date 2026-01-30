МИД Кубы заявил о международной чрезвычайной ситуации из-за угрозы США

МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Политика властей США в отношении Кубы представляет собой "необычную и чрезвычайную угрозу" для международного мира и безопасности, заявил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.

"Народ Кубы при солидарной поддержке международного сообщества приходит к выводу, что ситуация в отношениях с правительством Соединенных Штатов представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу ... и настоящим объявляет в связи с этой угрозой международную чрезвычайную ситуацию", - написал Родригес Паррилья в своем блоге в социальной сети X

В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Штаты могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны

По словам главы кубинского МИД, угроза острову исходит "полностью или в значительной степени от антикубинских неофашистских правых сил США".

"Это угроза для национальной безопасности и внешней политики всех стран, для международного мира и безопасности, а также для выживания человечества перед возможностью ядерного конфликта и изменения климата", - добавил Родригес Паррилья.