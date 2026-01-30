Рейтинг@Mail.ru
На Кубе заявили, что не пойдут на уступки США - РИА Новости, 30.01.2026
13:44 30.01.2026
На Кубе заявили, что не пойдут на уступки США
На Кубе заявили, что не пойдут на уступки США - РИА Новости, 30.01.2026
На Кубе заявили, что не пойдут на уступки США
Куба не обязана идти на уступки и никогда не будет обсуждать их с США за столом переговоров, заявила в беседе с РИА Новости посол в отставке и президент... РИА Новости, 30.01.2026
в мире
сша
куба
гавана
дональд трамп
оон
в мире, сша, куба, гавана, дональд трамп, оон
В мире, США, Куба, Гавана, Дональд Трамп, ООН
На Кубе заявили, что не пойдут на уступки США

Посол Гойкочеа: Куба не пойдет на уступки и не будет обсуждать их с США

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
ГАВАНА, 30 янв - РИА Новости. Куба не обязана идти на уступки и никогда не будет обсуждать их с США за столом переговоров, заявила в беседе с РИА Новости посол в отставке и президент Кубинской ассоциации Организации Объединенных Наций (ACNU) Норма Гойкочеа.
"Невозможна ни капитуляция, ни уступки, ни какое-либо соглашение, основанное на принуждении или запугивании. Куба не обязана идти на какие-либо политические уступки, и этот вопрос никогда не будет обсуждаться за столом переговоров о заключении соглашения с Соединенными Штатами", - подчеркнула она.
Гойкочеа подчеркнула, что участившиеся в январе угрозы Вашингтона в отношении Гаваны являются "тотальным нарушением международного права, устава ООН" со стороны действующей американской администрации.
"(Действия США - ред.) отражают полное пренебрежение жизнью и безопасностью миллионов детей, молодых людей, пожилых людей и женщин, народа, который более шести десятилетий страдает от жестокой, преступной и незаконной экономической, торговой, финансовой и технологической блокады", - отметила собеседница агентства.
В четверг президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США могут ввести импортные пошлины на товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, якобы исходящую от Гаваны.
В 1960 году США в ответ на экспроприацию властями Кубы работавших на острове американских предприятий ввели против нее торговое эмбарго.
