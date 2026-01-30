На Кубе заявили, что не пойдут на уступки США

ГАВАНА, 30 янв - РИА Новости. Куба не обязана идти на уступки и никогда не будет обсуждать их с США за столом переговоров, заявила в беседе с РИА Новости посол в отставке и президент Кубинской ассоциации Организации Объединенных Наций (ACNU) Норма Гойкочеа.