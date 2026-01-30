https://ria.ru/20260130/kuba-2071167843.html
МИД Китая выразил поддержку Кубе
МИД Китая выразил поддержку Кубе - РИА Новости, 30.01.2026
МИД Китая выразил поддержку Кубе
Пекин твердо поддерживает Кубу в защите ее национального суверенитета и безопасности, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 30.01.2026
МИД Китая выразил поддержку Кубе
МИД КНР: Китай твердо поддерживает Кубу в защите суверенитета и безопасности