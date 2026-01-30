Рейтинг@Mail.ru
11:02 30.01.2026 (обновлено: 14:11 30.01.2026)
МИД Китая выразил поддержку Кубе
МИД Китая выразил поддержку Кубе
Пекин твердо поддерживает Кубу в защите ее национального суверенитета и безопасности, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. РИА Новости, 30.01.2026
в мире, куба, пекин, сша, дональд трамп, мид кнр
В мире, Куба, Пекин, США, Дональд Трамп, МИД КНР
МИД КНР: Китай твердо поддерживает Кубу в защите суверенитета и безопасности

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы. Архивное фото
ПЕКИН, 30 янв — РИА Новости. Пекин твердо поддерживает Кубу в защите ее национального суверенитета и безопасности, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
"Китай твердо поддерживает Кубу в защите ее национального суверенитета и безопасности, выступает против иностранного вмешательства", — сказал он на брифинге.
Дипломат подчеркнул, что Китай также решительно выступает против любых действий и бесчеловечных поступков, которые лишают кубинский народ права на жизнь и развитие.
Накануне президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах для стран, поставляющих нефть Кубе, и объявил чрезвычайное положение, сославшись на угрозу национальной безопасности, которая якобы исходит от Гаваны.
Днем ранее госсекретарь Марко Рубио заявил, что США были бы заинтересованы в смене власти на Кубе.
Государственный флаг Кубы в городе Сантьяго-де-Куба - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
США хотят навязать Кубе экстремальные условия жизни, заявил глава МИД
