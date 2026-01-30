Глава Prensa Latina назвал указ Трампа геноцидом кубинского народа

"Как можно доставлять продовольствие, перемещать людей, управлять страной, если нет топлива? Что же в итоге ищут? Геноцид кубинского народа. В случае реализации этих пошлин эффектом станет паралич выработки электроэнергии, транспорта, промышленного и сельскохозяйственного производства, системы здравоохранения, водоснабжения - всех сфер жизни. Это удушение, осуществляемое правительством США", - заявил Леганьоа в эфире кубинского телеканала Caribe.