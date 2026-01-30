Глава Prensa Latina назвал указ Трампа геноцидом кубинского народа

МЕХИКО, 30 янв - РИА Новости. Президент кубинского информационного агентства Prensa Latina Хорхе Леганьоа назвал геноцидом кубинского народа указ президента США Дональда Трампа, допускающий введение пошлин против стран, поставляющих нефть на Кубу.
"Как можно доставлять продовольствие, перемещать людей, управлять страной, если нет топлива? Что же в итоге ищут? Геноцид кубинского народа. В случае реализации этих пошлин эффектом станет паралич выработки электроэнергии, транспорта, промышленного и сельскохозяйственного производства, системы здравоохранения, водоснабжения - всех сфер жизни. Это удушение, осуществляемое правительством США", - заявил Леганьоа в эфире кубинского телеканала Caribe.
Дональд Трамп ранее заявлял, что Куба якобы очень близка к краху после прекращения поставок нефти из Венесуэлы. Он также отмечал, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров. В четверг он подписал указ, по которому США могут обложить импортными пошлинами товары из стран, продающих или поставляющих нефть Кубе, а также объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы национальной безопасности, исходящей от Кубы.
Леганьоа подчеркнул, что подписанная Трампом директива представляет собой акт агрессии, основанный на "длинном перечне лжи", и фактически ставит международное сообщество перед выбором - присоединиться или не присоединиться к полной блокаде поставок нефти на Кубу.
По оценке Леганьоа, мера носит экстерриториальный характер и напоминает политику давления 1990-х годов, включая законы Торричелли и Хелмса-Бертона, которые ужесточили эмбарго США на фоне распада СССР и ожидания краха кубинской революции.