В Крыму пьяный пенсионер снес три дорожных знака
В Крыму пьяный пенсионер снес три дорожных знака - РИА Новости, 30.01.2026
В Крыму пьяный пенсионер снес три дорожных знака
Пьяный пенсионер в Крыму решил съездить за добавкой, снес три дорожных знака и теперь лишен прав на 2,5 года, сообщает пресс-служба МВД республики.
Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости.
Пьяный пенсионер в Крыму решил съездить за добавкой, снес три дорожных знака и теперь лишен прав на 2,5 года, сообщает
пресс-служба МВД республики.
"Задержан нетрезвый пенсионер, снесший во время ночного вояжа за спиртным три дорожных знака", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции остановили внедорожник с целью проверки документов в районе города Щелкино Ленинского района Крыма
.
"Машина привлекла внимание автоинспекторов не только своим внешним видом – передняя часть оказалась повреждена, но и странным поведением на дороге. За рулём находился 66‑летний местный житель", - говорится в сообщении.
От водителя, по данным полиции, несло запахом алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, но признался, что решил съездить в магазин за дополнительной порцией спиртного. Позже выяснилось, что мужчина по дороге снес несколько дорожных знаков, а затем скрылся с места ДТП. Факт подтвердила видеозаписью с регистратора.
В отношении крымчанина составили протоколы. Судом он оштрафован на 45 тысяч рублей и лишен прав на 2,5 года. Внедорожник помещен на спецстоянку.