В Крыму пьяный пенсионер снес три дорожных знака

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Пьяный пенсионер в Крыму решил съездить за добавкой, снес три дорожных знака и теперь лишен прав на 2,5 года, Пьяный пенсионер в Крыму решил съездить за добавкой, снес три дорожных знака и теперь лишен прав на 2,5 года, сообщает пресс-служба МВД республики.

"Задержан нетрезвый пенсионер, снесший во время ночного вояжа за спиртным три дорожных знака", - говорится в сообщении.

Ленинского района Крыма. Сотрудники полиции остановили внедорожник с целью проверки документов в районе города Щелкино

"Машина привлекла внимание автоинспекторов не только своим внешним видом – передняя часть оказалась повреждена, но и странным поведением на дороге. За рулём находился 66‑летний местный житель", - говорится в сообщении.

От водителя, по данным полиции, несло запахом алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, но признался, что решил съездить в магазин за дополнительной порцией спиртного. Позже выяснилось, что мужчина по дороге снес несколько дорожных знаков, а затем скрылся с места ДТП. Факт подтвердила видеозаписью с регистратора.