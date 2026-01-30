Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пьяный пенсионер снес три дорожных знака
30.01.2026
10:00 30.01.2026
В Крыму пьяный пенсионер снес три дорожных знака
В Крыму пьяный пенсионер снес три дорожных знака
Пьяный пенсионер в Крыму решил съездить за добавкой, снес три дорожных знака и теперь лишен прав на 2,5 года, сообщает пресс-служба МВД республики. РИА Новости, 30.01.2026
республика крым
щелкино
ленинский район
республика крым
щелкино
ленинский район
Новости
республика крым, щелкино, ленинский район
Республика Крым, Щелкино, Ленинский район
В Крыму пьяный пенсионер снес три дорожных знака

Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Пьяный пенсионер в Крыму решил съездить за добавкой, снес три дорожных знака и теперь лишен прав на 2,5 года, сообщает пресс-служба МВД республики.
"Задержан нетрезвый пенсионер, снесший во время ночного вояжа за спиртным три дорожных знака", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции остановили внедорожник с целью проверки документов в районе города Щелкино Ленинского района Крыма.
"Машина привлекла внимание автоинспекторов не только своим внешним видом – передняя часть оказалась повреждена, но и странным поведением на дороге. За рулём находился 66‑летний местный житель", - говорится в сообщении.
От водителя, по данным полиции, несло запахом алкоголя. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, но признался, что решил съездить в магазин за дополнительной порцией спиртного. Позже выяснилось, что мужчина по дороге снес несколько дорожных знаков, а затем скрылся с места ДТП. Факт подтвердила видеозаписью с регистратора.
В отношении крымчанина составили протоколы. Судом он оштрафован на 45 тысяч рублей и лишен прав на 2,5 года. Внедорожник помещен на спецстоянку.
Республика КрымЩелкиноЛенинский район
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Заголовок открываемого материала