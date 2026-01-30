В Крыму ответили на заявление генсека ООН о самоопределении

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Заместитель председателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец назвал цинизмом заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что Управление по правовым вопросам организации пришло к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом, так как там преобладает принцип территориальной целостности.
"Когда-то была одиозная и пустая организация Лига Наций, которая много говорила, мало делала и благополучно развалилась. Сегодня ООН идет абсолютно по тем же стопам. Также ведет себя неправильно, делает пустые, ничем не подтвержденные и циничные к одним, как в случае с Крымом, заявления, и лицемерные по отношению к другим", - сказал Чегринец.
По его словам, если в ООН не изменят своего избирательного подхода, то на смену придут другие более жизнеспособные и принципиальные международные объединения.
"ООН надо срочно что-то менять или такая организация перестанет существовать", - подчеркнул Чегринец.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.