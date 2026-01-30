Рейтинг@Mail.ru
30.01.2026
В Крыму прокомментировали заявление генсека ООН о самоопределении
00:23 30.01.2026
В Крыму прокомментировали заявление генсека ООН о самоопределении
В Крыму прокомментировали заявление генсека ООН о самоопределении
Помощник главы Крыма Ольга Курлаева заявила РИА Новости, что заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и... РИА Новости, 30.01.2026
В Крыму прокомментировали заявление генсека ООН о самоопределении

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Помощник главы Крыма Ольга Курлаева заявила РИА Новости, что заявление генсека ООН Антониу Гутерреша о неприменимости принципа самоопределения к Крыму и Донбассу является проявлением политики двойных стандартов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обратилась в ООН с запросом, могут ли там по аналогии с Гренландией признать право народов Донбасса, Новороссии и Крыма на самоопределение. В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что управление по правовым вопросам организации пришло к выводу, что принцип самоопределения неприменим к ситуации с Крымом и Донбассом, так как там преобладает принцип территориальной целостности.
"В Крыму ничего не ждали и не ждут от ООН, поэтому не удивились. Политика двойных стандартов ООН давно известна. Ответ ООН был вполне предсказуемым", - сказала Курлаева агентству.
По ее словам, весь мир видел кадры "Крымской весны": очереди на референдуме в марте 2014 года, настоящую радость на лицах крымчан, когда оглашали результаты народного волеизъявления, овации и исполнение российского гимна на площади Нахимова в Севастополе и площади Ленина в Симферополе.
"Та же ситуация и с Донбассом. Я была в ту февральскую ночь 2022 года в Луганске, когда признали независимость ДНР и ЛНР. Помню, как несмотря на комендантский час, угрозы терактов и обстрелов со стороны ВСУ, люди высыпали на улицу, даже пытались организовать автопробег. Помню, как плакали и поздравляли друг друга, кричали в окна, светили фонариками. Мы помним и не забудем, как бы не старались стереть эти кадры из памяти всевозможные европейские структуры, провонявшие трусостью и старым политическим борделем", - сказала Курлаева.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожские области были приняты в состав России.
