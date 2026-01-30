Рейтинг@Mail.ru
Банки нарастили кредитование россиян в декабре вдвое - РИА Новости, 30.01.2026
01:04 30.01.2026
Банки нарастили кредитование россиян в декабре вдвое
Банки нарастили кредитование россиян в декабре вдвое - РИА Новости, 30.01.2026
Банки нарастили кредитование россиян в декабре вдвое
Россияне в декабре 2025 года нарастили оформление кредитов почти в 2 раза - до 1,42 триллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости, 30.01.2026
объединенное кредитное бюро (окб)
экономика
россия
россия
объединенное кредитное бюро (окб), экономика, россия
Объединенное кредитное бюро (ОКБ), Экономика, Россия
Банки нарастили кредитование россиян в декабре вдвое

Российские рубли
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россияне в декабре 2025 года нарастили оформление кредитов почти в 2 раза - до 1,42 триллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили РИА Новости в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).
"Объём розничного кредитования в декабре стал максимальным за весь 2025 год, он вырос до 1,42 триллиона рублей, что на 26% выше, чем в ноябре, когда он был равен 1,13 триллиона рублей. B годовом отношении прирост объёма кредитования достиг 92%: в декабре 2024 года банки выдали кредитов на 742,4 миллиарда рублей", - говорится в исследовании.
Отмечается, что в декабре в розничном кредитовании зафиксирован сезонный всплеск. B общей совокупности по всем сегментам кредитования за месяц граждане оформили в банках 3,5 миллиона ссуд. "По сравнению c результатами ноября, когда было выдано 3,39 миллиона кредитов, прирост составил 3%. B годовом отношении количество выдач выросло на 14%: в декабре 2024 года было выдано 3,07 миллиона кредитов", - уточняется там.
Также отмечается, что в общем объёме выданных в декабре заёмных денежных средств наибольшую долю в 55% заняла ипотека, месяцем ранее её доля составляла 45%. На сегмент наличных пришлось 23% – снижение с 27% в ноябре 2025 года.
Доля автокредитов составила 11%, месяцем ранее она была равна 16%. Доля кредитных карт в общем объёме кредитования сократилась с 11% в ноябре до 10% в декабре 2025 года.
"К концу года был зафиксирован всплеск в сегментах кредитования, обеспеченных залогом. Ожидание повышения утильсбора и предстоящие изменения в условиях предоставления семейной ипотеки привели к резкому росту выдач кредитов на покупку жилья и автомобилей", - прокомментировал гендиректор ОКБ Михаил Алексин.
"Однако простимулированный таким образом спрос, вероятно, окажется краткосрочным: уже в первом квартале текущего года в кредитовании прогнозируется возвращение к среднемесячным показателям 2025 года", - добавил он.
Объединенное кредитное бюро (ОКБ)ЭкономикаРоссия
 
 
