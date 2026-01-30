Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о подтверждении кочевого образа жизни - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/kochevniki-2071245953.html
Путин подписал закон о подтверждении кочевого образа жизни
Путин подписал закон о подтверждении кочевого образа жизни - РИА Новости, 30.01.2026
Путин подписал закон о подтверждении кочевого образа жизни
Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок подтверждения ведения кочевого образа жизни гражданами РФ, являющимися представителями... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:36:00+03:00
2026-01-30T14:36:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067212903_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_292b25c8c3c97d43ac877a16c8142689.jpg
https://ria.ru/20250707/putin-2027699673.html
https://ria.ru/20250511/narody-2016309453.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067212903_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_37d64c259bdcc7ef979c280e1395c74c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о подтверждении кочевого образа жизни

Путин утвердил порядок подтверждения кочевого образа жизни у коренных народов

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкЮрта и олени на месте расположения оленеводов в Красноярском крае
Юрта и олени на месте расположения оленеводов в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Юрта и олени на месте расположения оленеводов в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок подтверждения ведения кочевого образа жизни гражданами РФ, являющимися представителями коренных малочисленных народов.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Путин подписал закон об упрощении доступа к водным биоресурсам
7 июля 2025, 16:10
Закон наделяет правительство РФ полномочием по определению федерального органа исполнительной власти, утверждающего порядок выдачи органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования документа, подтверждающего ведение гражданином кочевого или полукочевого образа жизни.
Ранее подобный орган не был определен, поэтому это затрудняло реализацию подобными гражданами своих прав.
В сопроводительных документах отмечалось, что закон был разработан в целях совершенствования регулирования вопросов в сфере подтверждения гражданами кочевого или полукочевого образа жизни для их регистрационного учета.
Закон вступает в силу через 90 дней после дня его официального опубликования.
Представители народности эвенков - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В России утвердили концепцию развития коренных народов
11 мая 2025, 10:10
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала