Путин подписал закон о подтверждении кочевого образа жизни

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок подтверждения ведения кочевого образа жизни гражданами РФ, являющимися представителями коренных малочисленных народов.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон наделяет правительство РФ полномочием по определению федерального органа исполнительной власти, утверждающего порядок выдачи органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования документа, подтверждающего ведение гражданином кочевого или полукочевого образа жизни.
Ранее подобный орган не был определен, поэтому это затрудняло реализацию подобными гражданами своих прав.
В сопроводительных документах отмечалось, что закон был разработан в целях совершенствования регулирования вопросов в сфере подтверждения гражданами кочевого или полукочевого образа жизни для их регистрационного учета.
Закон вступает в силу через 90 дней после дня его официального опубликования.
