"Локомотив" обыграл "Ладу" в матче КХЛ, Радулов побил рекорд

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Ярославле, завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Александр Елесин (9-я минута), Илья Николаев (34) и Егор Сурин (41). Автором гола гостей стал Павел Гоголев (39).
30 января 2026 • начало в 19:00
Завершен
09:00 • Александр Елесин
(Даниил Мисюль, Александр Волков)
13:59 • Илья Николаев
(Никита Кирьянов, Мартин Гернат)
00:24 • Yegor Surin
18:06 • Павел Гоголев
Нападающий "Локомотива" Александр Радулов отметился в матче передачей и побил рекорд результативности КХЛ за сезон для игроков в возрасте 39 лет и старше. Теперь на его счету 43 очка (20 голов + 23 ассиста) в текущем сезоне за 51 игру, он превзошел достижения Павла Дацюка и Сергея Зубова (по 42 очка).
"Локомотив" одержал четвертую победу подряд, набрал 71 очко и продолжает лидировать в таблице Западной конференции, где потерпевшая третье поражение подряд "Лада" (36 очков) идет на последней, 11-й позиции.
В следующем матче ярославская команда 1 февраля примет "Сочи", а тольяттинцы двумя днями позже на своем льду встретятся с магнитогорским "Металлургом".
