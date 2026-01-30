Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" обыграл "Ладу" в матче КХЛ, Радулов побил рекорд
Хоккей
 
21:20 30.01.2026 (обновлено: 21:27 30.01.2026)
"Локомотив" обыграл "Ладу" в матче КХЛ, Радулов побил рекорд
"Локомотив" обыграл "Ладу" в матче КХЛ, Радулов побил рекорд - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
"Локомотив" обыграл "Ладу" в матче КХЛ, Радулов побил рекорд
Ярославский "Локомотив" обыграл тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 30.01.2026
спорт, ярославль, александр елесин, илья николаев, павел гоголев, локомотив (ярославль), лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Ярославль, Александр Елесин, Илья Николаев, Павел Гоголев, Локомотив (Ярославль), Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Локомотив" обыграл "Ладу" в матче КХЛ, Радулов побил рекорд

"Локомотив" обыграл "Ладу" в матче КХЛ, Радулов побил рекорд результативности

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" обыграл тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Ярославле, завершилась победой хозяев со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). У победителей шайбы забросили Александр Елесин (9-я минута), Илья Николаев (34) и Егор Сурин (41). Автором гола гостей стал Павел Гоголев (39).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
30 января 2026 • начало в 19:00
Завершен
Локомотив
3 : 1
Лада
09:00 • Александр Елесин
(Даниил Мисюль, Александр Волков)
13:59 • Илья Николаев
(Никита Кирьянов, Мартин Гернат)
00:24 • Yegor Surin
(Александр Радулов)
18:06 • Павел Гоголев
(Андрей Чивилев, Дмитрий Кугрышев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий "Локомотива" Александр Радулов отметился в матче передачей и побил рекорд результативности КХЛ за сезон для игроков в возрасте 39 лет и старше. Теперь на его счету 43 очка (20 голов + 23 ассиста) в текущем сезоне за 51 игру, он превзошел достижения Павла Дацюка и Сергея Зубова (по 42 очка).
"Локомотив" одержал четвертую победу подряд, набрал 71 очко и продолжает лидировать в таблице Западной конференции, где потерпевшая третье поражение подряд "Лада" (36 очков) идет на последней, 11-й позиции.
В следующем матче ярославская команда 1 февраля примет "Сочи", а тольяттинцы двумя днями позже на своем льду встретятся с магнитогорским "Металлургом".
