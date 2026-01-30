Китай может отказаться от давления на премьера Японии, сообщили СМИ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Китай может отказаться от кампании давления на премьер-министра Японии Санаэ Такаити, если правящая коалиция одержит решительную победу на выборах в нижнюю палату парламента 8 февраля, передает агентство Рейтер со ссылкой на мнение бывших и действующих японских чиновников и политических аналитиков.
"Крупная победа поспособствует отправке Пекину послания о том, что его нападки не причинили ей (Такаити - ред.) ущерба внутри страны", - приводит агентство слова неназванного высокопоставленного чиновника японского правительства.
По словам бывшего замминистра обороны Кадзухисы Симады, грядущие выборы очень важны, так как слабое правительство не будут воспринимать всерьез.
Согласно опросу избирателей, проведенному агентством Киодо, правящая коалиция Либерально-демократической партии и "Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай)" получит большинство голосов на выборах в нижнюю палату парламента 8 февраля.
В ноябре 2025 года Такаити на вопрос оппозиции о кризисе вокруг Тайваня заявила, что "если он будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, то это можно будет расценивать как экзистенциальный кризис". Как выяснилось впоследствии, этот ответ не был подготовлен как официальный, а являлся импровизацией Такаити на месте.
Китай жестко отреагировал на это, призвав своих граждан отказаться от посещения Японии, что привело к отмене авиарейсов китайских компаний, ввел ограничения на поставки товаров двойного назначения в Японию и приостановил уже разрешенный ввоз японских морепродуктов в Китай.
