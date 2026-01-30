Рейтинг@Mail.ru
Китай может отказаться от давления на премьера Японии, сообщили СМИ - РИА Новости, 30.01.2026
05:31 30.01.2026
Китай может отказаться от давления на премьера Японии, сообщили СМИ
Китай может отказаться от давления на премьера Японии, сообщили СМИ
Китай может отказаться от кампании давления на премьер-министра Японии Санаэ Такаити, если правящая коалиция одержит решительную победу на выборах в нижнюю... РИА Новости, 30.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Китай может отказаться от давления на премьера Японии, сообщили СМИ

Reuters: Китай может отказаться от давления на Такаити, если она победит

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Китай может отказаться от кампании давления на премьер-министра Японии Санаэ Такаити, если правящая коалиция одержит решительную победу на выборах в нижнюю палату парламента 8 февраля, передает агентство Рейтер со ссылкой на мнение бывших и действующих японских чиновников и политических аналитиков.
"Крупная победа поспособствует отправке Пекину послания о том, что его нападки не причинили ей (Такаити - ред.) ущерба внутри страны", - приводит агентство слова неназванного высокопоставленного чиновника японского правительства.
Санаэ Такаити - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Опрос: более половины японцев одобряют высказывания Такаити о Тайване
1 декабря 2025, 05:31
По словам бывшего замминистра обороны Кадзухисы Симады, грядущие выборы очень важны, так как слабое правительство не будут воспринимать всерьез.
Согласно опросу избирателей, проведенному агентством Киодо, правящая коалиция Либерально-демократической партии и "Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай)" получит большинство голосов на выборах в нижнюю палату парламента 8 февраля.
В ноябре 2025 года Такаити на вопрос оппозиции о кризисе вокруг Тайваня заявила, что "если он будет сопровождаться использованием военных кораблей и военной силы, как ни посмотри, то это можно будет расценивать как экзистенциальный кризис". Как выяснилось впоследствии, этот ответ не был подготовлен как официальный, а являлся импровизацией Такаити на месте.
Китай жестко отреагировал на это, призвав своих граждан отказаться от посещения Японии, что привело к отмене авиарейсов китайских компаний, ввел ограничения на поставки товаров двойного назначения в Японию и приостановил уже разрешенный ввоз японских морепродуктов в Китай.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Премьер-министром Японии стала Санаэ Такаити
21 октября 2025, 07:51
 
