Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года, заявили в США
01:43 30.01.2026
Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года, заявили в США
Китайские юани. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года, однако, как отмечает минфин США в полугодовом отчете для конгресса, политика Пекина в области валютного курса по-прежнему остается непрозрачной.
"Несмотря на то, что минфин США в этом (полугодовом – ред.) отчете не признал Китай валютным манипулятором, Китай выделяется среди наших основных торговых партнеров своей непрозрачностью в вопросах валютной политики и практики управления курсом", - говорится в пресс-релизе министерства.
При этом минфин США акцентировал внимание в отчете на якобы "крайне крупном и растущем" внешнеторговом профиците Китая, а также на "существенной недооцененности" юаня, призвав Пекин допустить своевременное и упорядоченное укрепление курса в соответствии с рынком, следует из релиза.
Минфин США также указал, что в первой половине 2025 года ни один из ключевых торговых партнеров страны не манипулировал курсом своей валюты по отношению к американскому доллару.
В то же время минфин сообщил, что помимо Китая, финансовые власти США пристально отслеживает валютные практики ещё девяти торговых партнёров: Японии, Кореи, Тайваня, Таиланда, Сингапура, Вьетнама, Германии, Ирландии и Швейцарии.
