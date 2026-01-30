Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года, заявили в США

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Китай не вмешивался в курс юаня в первой половине 2025 года, однако, как отмечает минфин США в полугодовом отчете для конгресса, политика Пекина в области валютного курса по-прежнему остается непрозрачной.
"Несмотря на то, что минфин США в этом (полугодовом – ред.) отчете не признал Китай валютным манипулятором, Китай выделяется среди наших основных торговых партнеров своей непрозрачностью в вопросах валютной политики и практики управления курсом", - говорится в пресс-релизе министерства.
При этом минфин США акцентировал внимание в отчете на якобы "крайне крупном и растущем" внешнеторговом профиците Китая, а также на "существенной недооцененности" юаня, призвав Пекин допустить своевременное и упорядоченное укрепление курса в соответствии с рынком, следует из релиза.
Минфин США также указал, что в первой половине 2025 года ни один из ключевых торговых партнеров страны не манипулировал курсом своей валюты по отношению к американскому доллару.
