Лучшие фильмы, сериалы и артисты 2025 года: к кому улетят "Золотые орлы"

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня в первом павильоне "Мосфильма" состоится вручение наград кинопремии "Золотой орел". Номинаций более 20, в том числе "Лучший фильм", "Лучший телевизионный сериал", "Лучший проект онлайн-платформы". У кого наибольшие шансы получить заветную статуэтку — в материале РИА Новости.
Лучший фильм
Среди полнометражных картин главные фавориты — "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова, "Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева и "Кракен" Николая Лебедева. У них много разных номинаций, в том числе — главная.
© Централ Партнершип (2025)Кадр из фильма "Август"
Кадр из фильма "Август"
"Август" — очередное переосмысление романа Владимира Богомолова "В августе сорок четвертого". В главных ролях — Сергей Безруков и Никита Кологривый. Это один из хитов отечественного проката прошлого года. Масштабные батальные сцены, лихо закрученный сюжет военного детектива и актуальность тематики — в юбилейный для Победы год, конечно, зритель ждал новой киноленты о Великой Отечественной.
© Централ Партнершип (2025)Кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина"
Кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина"
Аргумент в пользу "Пророка" — харизма Юры Борисова, сыгравшего Пушкина. Но тут спорна форма осовремененного воплощения истории жизни поэта.
© KION / МТС Медиа (2024)Кадр из фильма "Кончится лето"
Кадр из фильма "Кончится лето"
Привлек внимание и другой проект с участием Борисова — "Кончится лето" Владимира Мункуева и Максима Арбугаева. Герметичный и нарочито малобюджетный триллер о двух братьях, которые скрываются от всесильных преступников. С одной стороны, классическое криминальное роуд-муви, а с другой — крепко сшитая и азартно закрученная сюжетная драма.
© Централ Партнершип (2025) Кадр из фильма "Кракен"
Кадр из фильма "Кракен"
© Централ Партнершип (2025)Кадр из фильма "Батя 2. Дед"
Кадр из фильма "Батя 2. Дед"
Кадр из фильма "Кракен"
Кадр из фильма "Батя 2. Дед"
Еще два фильма в этой номинации: комедийный "Батя 2: Дед" с Владимиром Вдовиченковым и фантастически-приключенческий "Кракен" с Виктором Добронравовым и Александром Петровым — о том, как экипаж российской подлодки сражается с гигантским спрутом.
Лучший телевизионный сериал
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Кадр из сериала "Атом". Юрий Чурсин в роли Игоря Васильевича Курчатова
Кадр из сериала "Атом". Юрий Чурсин в роли Игоря Васильевича Курчатова
Высокие шансы на победу у "Атома" — производственной драмы о советском атомном проекте. Работа с интересным сюжетом, без клише, возрождающая романтизацию науки 1950-60-х.
© Первый канал (2022)Кадр из сериала "В парке Чаир"
Кадр из сериала "В парке Чаир"
© Профит (2024)Кадр из сериала "Минута тишины"
Кадр из сериала "Минута тишины"
Кадр из сериала "В парке Чаир"
Кадр из сериала "Минута тишины"
Конкуренты — "В парке Чаир", история трех подруг-одноклассниц на фоне Великой Отечественной, и "Минута тишины" — драма с Евгением Цыгановым в роли бизнесмена, потерявшего память во время землетрясения в ближневосточной стране.
Лучший сериал онлайн-платформ
Здесь за "Золотого орла" соперничают "Аутсорс" Душана Глигорова, "Дыши" Анны Кузнецовой и "Плевако" Анны Матисон. У каждого проекта есть безусловные достоинства.
© Okko (2024) Кадр из сериала "Аутсорс"
Кадр из сериала "Аутсорс"
Жесткий, многоуровневый триллер "Аутсорс", поднимающий важные социальные вопросы, стал одним из самых громких, обсуждаемых сериалов минувшего года.
© Okko (2024)Кадр из сериала "Дыши"
Кадр из сериала "Дыши"
"Дыши" с потрясающей (может быть, лучшей за всю карьеру) ролью Марины Александровой — насыщенная событиями драма об акушерке, попавшей в ситуацию сложного морального и человеческого выбора. Если бы была номинация за лучший актерский ансамбль, то победил бы наверняка именно этот проект.
© Телекомпания НТВ (2022-...)Кадр из сериала "Плевако"
Кадр из сериала "Плевако"
В пользу "Плевако" — конечно, звездная роль Сергея Безрукова. Но трактовать эту работу как полноценный байопик знаменитого адвоката не следует. Это скорее детективная фантазия на историческом фоне, развлекательное кино для массового зрителя, которое смотрится на одном дыхании.
