Рейтинг@Mail.ru
Лучшие фильмы, сериалы и артисты 2025 года: к кому улетят "Золотые орлы" - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 30.01.2026 (обновлено: 08:02 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/kinopremiya-2070945987.html
Лучшие фильмы, сериалы и артисты 2025 года: к кому улетят "Золотые орлы"
Лучшие фильмы, сериалы и артисты 2025 года: к кому улетят "Золотые орлы" - РИА Новости, 30.01.2026
Лучшие фильмы, сериалы и артисты 2025 года: к кому улетят "Золотые орлы"
Сегодня в первом павильоне "Мосфильма" состоится вручение наград кинопремии "Золотой орел". Номинаций более 20, в том числе "Лучший фильм", "Лучший... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T08:00:00+03:00
2026-01-30T08:02:00+03:00
культура
кино
золотой орел (премия)
культура-важное
что посмотреть
сергей безруков
евгений цыганов
владимир вдовиченков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070722383_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_9d8d7b036fd6675c64faa75bd3504231.jpg
https://ria.ru/20260126/serial-2065358012.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070722383_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_15ca056be2ce56e70ab77a749db85152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кино, золотой орел (премия), культура-важное, что посмотреть , сергей безруков, евгений цыганов, владимир вдовиченков, александр петров (актер), виктор добронравов, лучшие фильмы, лучшие сериалы 2025, сериалы
Культура, Кино, Золотой Орел (премия), Культура-Важное, что посмотреть , Сергей Безруков, Евгений Цыганов, Владимир Вдовиченков, Александр Петров (актер), Виктор Добронравов, лучшие фильмы, лучшие сериалы 2025, сериалы

Лучшие фильмы, сериалы и артисты 2025 года: к кому улетят "Золотые орлы"

© РИА Новости / Павел БедняковСтатуэтка национальной премии в области кинематографии и телевидения "Золотой орел"
Статуэтка национальной премии в области кинематографии и телевидения Золотой орел - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Статуэтка национальной премии в области кинематографии и телевидения "Золотой орел"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Павел Сурков. Сегодня в первом павильоне "Мосфильма" состоится вручение наград кинопремии "Золотой орел". Номинаций более 20, в том числе "Лучший фильм", "Лучший телевизионный сериал", "Лучший проект онлайн-платформы". У кого наибольшие шансы получить заветную статуэтку — в материале РИА Новости.

Лучший фильм

Среди полнометражных картин главные фавориты — "Пророк. История Александра Пушкина" Феликса Умарова, "Август" Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева и "Кракен" Николая Лебедева. У них много разных номинаций, в том числе — главная.
© Централ Партнершип (2025)Кадр из фильма "Август"
Кадр из фильма Август - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Централ Партнершип (2025)
Кадр из фильма "Август"
"Август" — очередное переосмысление романа Владимира Богомолова "В августе сорок четвертого". В главных ролях — Сергей Безруков и Никита Кологривый. Это один из хитов отечественного проката прошлого года. Масштабные батальные сцены, лихо закрученный сюжет военного детектива и актуальность тематики — в юбилейный для Победы год, конечно, зритель ждал новой киноленты о Великой Отечественной.
© Централ Партнершип (2025)Кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина"
Кадр из фильма Пророк. История Александра Пушкина - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Централ Партнершип (2025)
Кадр из фильма "Пророк. История Александра Пушкина"
Аргумент в пользу "Пророка" — харизма Юры Борисова, сыгравшего Пушкина. Но тут спорна форма осовремененного воплощения истории жизни поэта.
© KION / МТС Медиа (2024)Кадр из фильма "Кончится лето"
Кадр из фильма Кончится лето - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© KION / МТС Медиа (2024)
Кадр из фильма "Кончится лето"
Привлек внимание и другой проект с участием Борисова — "Кончится лето" Владимира Мункуева и Максима Арбугаева. Герметичный и нарочито малобюджетный триллер о двух братьях, которые скрываются от всесильных преступников. С одной стороны, классическое криминальное роуд-муви, а с другой — крепко сшитая и азартно закрученная сюжетная драма.
© Централ Партнершип (2025) Кадр из фильма "Кракен"
Кадр из фильма Кракен
Кадр из фильма "Кракен"
© Централ Партнершип (2025)
1 из 2
© Централ Партнершип (2025)Кадр из фильма "Батя 2. Дед"
Кадр из фильма Батя 2. Дед
Кадр из фильма "Батя 2. Дед"
© Централ Партнершип (2025)
2 из 2
Кадр из фильма "Кракен"
© Централ Партнершип (2025)
1 из 2
Кадр из фильма "Батя 2. Дед"
© Централ Партнершип (2025)
2 из 2
Еще два фильма в этой номинации: комедийный "Батя 2: Дед" с Владимиром Вдовиченковым и фантастически-приключенческий "Кракен" с Виктором Добронравовым и Александром Петровым — о том, как экипаж российской подлодки сражается с гигантским спрутом.

Лучший телевизионный сериал

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"Кадр из сериала "Атом". Юрий Чурсин в роли Игоря Васильевича Курчатова
Кадр из сериала Атом. Юрий Чурсин в роли Игоря Васильевича Курчатова - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото предоставлено пресс-службой телеканала "Россия"
Кадр из сериала "Атом". Юрий Чурсин в роли Игоря Васильевича Курчатова
Высокие шансы на победу у "Атома" — производственной драмы о советском атомном проекте. Работа с интересным сюжетом, без клише, возрождающая романтизацию науки 1950-60-х.
© Первый канал (2022)Кадр из сериала "В парке Чаир"
Кадр из сериала В парке Чаир
Кадр из сериала "В парке Чаир"
© Первый канал (2022)
1 из 2
© Профит (2024)Кадр из сериала "Минута тишины"
Кадр из сериала Минута тишины
Кадр из сериала "Минута тишины"
© Профит (2024)
2 из 2
Кадр из сериала "В парке Чаир"
© Первый канал (2022)
1 из 2
Кадр из сериала "Минута тишины"
© Профит (2024)
2 из 2
Конкуренты — "В парке Чаир", история трех подруг-одноклассниц на фоне Великой Отечественной, и "Минута тишины" — драма с Евгением Цыгановым в роли бизнесмена, потерявшего память во время землетрясения в ближневосточной стране.

Лучший сериал онлайн-платформ

Здесь за "Золотого орла" соперничают "Аутсорс" Душана Глигорова, "Дыши" Анны Кузнецовой и "Плевако" Анны Матисон. У каждого проекта есть безусловные достоинства.
© Okko (2024) Кадр из сериала "Аутсорс"
Кадр из сериала Аутсорс - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Okko (2024)
Кадр из сериала "Аутсорс"
Жесткий, многоуровневый триллер "Аутсорс", поднимающий важные социальные вопросы, стал одним из самых громких, обсуждаемых сериалов минувшего года.
© Okko (2024)Кадр из сериала "Дыши"
Кадр из сериала Дыши - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Okko (2024)
Кадр из сериала "Дыши"
"Дыши" с потрясающей (может быть, лучшей за всю карьеру) ролью Марины Александровой — насыщенная событиями драма об акушерке, попавшей в ситуацию сложного морального и человеческого выбора. Если бы была номинация за лучший актерский ансамбль, то победил бы наверняка именно этот проект.
© Телекомпания НТВ (2022-...)Кадр из сериала "Плевако"
Кадр из сериала Плевако - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Телекомпания НТВ (2022-...)
Кадр из сериала "Плевако"
В пользу "Плевако" — конечно, звездная роль Сергея Безрукова. Но трактовать эту работу как полноценный байопик знаменитого адвоката не следует. Это скорее детективная фантазия на историческом фоне, развлекательное кино для массового зрителя, которое смотрится на одном дыхании.
Кадр из второго сезона сериала Ландыши - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Премьеры и ожидаемые продолжения: самые яркие сериалы — 2026
26 января, 16:58
 
КультураКиноЗолотой Орел (премия)Культура-Важноечто посмотретьСергей БезруковЕвгений ЦыгановВладимир ВдовиченковАлександр ПетровВиктор Добронравовлучшие фильмылучшие сериалы 2025сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала