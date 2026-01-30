Рейтинг@Mail.ru
Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:41 30.01.2026 (обновлено: 09:42 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/kino-2071146918.html
Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов
Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов - РИА Новости, 30.01.2026
Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов
Семерых деятелей культуры, среди которых актриса Ингеборга Дапкунайте и продюсер Александр Роднянский*, исключили из состава Союза кинематографистов России за... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:41:00+03:00
2026-01-30T09:42:00+03:00
культура
россия
ингеборга дапкунайте
александр роднянский
алексей горбунов
следственный комитет россии (ск рф)
союз кинематографистов рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152660/55/1526605554_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_fdaffc0a8342d3b15d314b77f527ecab.jpg
https://ria.ru/20250715/treskunov-2029287918.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152660/55/1526605554_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d05cc0a8960ac492f41d2e71424efe1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ингеборга дапкунайте, александр роднянский, алексей горбунов, следственный комитет россии (ск рф), союз кинематографистов рф
Культура, Россия, Ингеборга Дапкунайте, Александр Роднянский, Алексей Горбунов, Следственный комитет России (СК РФ), Союз кинематографистов РФ
Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов

Актрису Дапкунайте и продюсера Роднянского исключили из Союза кинематографистов

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАктриса Ингеборга Дапкунайте
Актриса Ингеборга Дапкунайте - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Актриса Ингеборга Дапкунайте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Семерых деятелей культуры, среди которых актриса Ингеборга Дапкунайте и продюсер Александр Роднянский*, исключили из состава Союза кинематографистов России за неуплату членских взносов, следует из текста постановления по итогам прошедшего 22 декабря 2025 года XII Съезда Союза кинематографистов РФ.
«

"Постановляет: исключить из Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", согласно статьи 4.2. Устава СК России за многолетнюю неуплату членских взносов: Дапкунайте Ингеборге Эдмундовну, Роднянского Александра Ефимовича*", - говорится в документе.

Также из состава Союза исключены актёры Алексей Горбунов, Елена Кучеренко, режиссёр документального кино Аркадий Коган, режиссёр Ульяна Шилкина, продюсер Анастасия Павлович.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
Семен Трескунов* - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Актера Трескунова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
15 июля 2025, 17:15
 
КультураРоссияИнгеборга ДапкунайтеАлександр РоднянскийАлексей ГорбуновСледственный комитет России (СК РФ)Союз кинематографистов РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала