https://ria.ru/20260130/kino-2071146918.html
Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов
Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов - РИА Новости, 30.01.2026
Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов
Семерых деятелей культуры, среди которых актриса Ингеборга Дапкунайте и продюсер Александр Роднянский*, исключили из состава Союза кинематографистов России за... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:41:00+03:00
2026-01-30T09:41:00+03:00
2026-01-30T09:42:00+03:00
культура
россия
ингеборга дапкунайте
александр роднянский
алексей горбунов
следственный комитет россии (ск рф)
союз кинематографистов рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152660/55/1526605554_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_fdaffc0a8342d3b15d314b77f527ecab.jpg
https://ria.ru/20250715/treskunov-2029287918.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152660/55/1526605554_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_d05cc0a8960ac492f41d2e71424efe1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ингеборга дапкунайте, александр роднянский, алексей горбунов, следственный комитет россии (ск рф), союз кинематографистов рф
Культура, Россия, Ингеборга Дапкунайте, Александр Роднянский, Алексей Горбунов, Следственный комитет России (СК РФ), Союз кинематографистов РФ
Семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов
Актрису Дапкунайте и продюсера Роднянского исключили из Союза кинематографистов