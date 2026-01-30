СМИ: жители Киева скупают наполнители для кошачьих лотков

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Некоторые жители Киева скупают в магазинах наполнители для кошачьих лотков из-за проблем с канализацией в домах, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua".

Ранее глава Деснянского района Киева Максим Бахматов порекомендовал киевлянам рыть ямы для туалетов и пользоваться наполнителями для кошачьих лотков на фоне тяжелой ситуации в энергоснабжении, водоснабжении и теплоснабжении жилых домов столицы.