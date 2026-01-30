Рейтинг@Mail.ru
18:04 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/kiev-2071316182.html
СМИ: жители Киева скупают наполнители для кошачьих лотков
в мире, киев, украина, виталий кличко, денис шмыгаль, дтэк
В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко, Денис Шмыгаль, ДТЭК
В Киеве скупают наполнители для кошачьих лотков из-за проблем с канализацией

© REUTERS / Alina SmutkoКиев
© REUTERS / Alina Smutko
Киев. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Некоторые жители Киева скупают в магазинах наполнители для кошачьих лотков из-за проблем с канализацией в домах, сообщает в пятницу украинское издание "Страна.ua".
На видео, опубликованном в сообщении издания в Telegram-канале, жительница Киева рассказывает о том, что пользуется таким наполнителем из-за неработающей в доме канализации. Также "Страна.ua" поделилось фотографией из одного из местных магазинов, на которой видно, что у местного жителя в тележке лежит много упаковок наполнителя для кошачьего лотка.
Ранее глава Деснянского района Киева Максим Бахматов порекомендовал киевлянам рыть ямы для туалетов и пользоваться наполнителями для кошачьих лотков на фоне тяжелой ситуации в энергоснабжении, водоснабжении и теплоснабжении жилых домов столицы.
Ранее киевская администрация сообщила, что жителям Киева на фоне сильного энергетического кризиса разрешили перемещаться по городу до "пунктов несокрушимости", где они могут согреться и зарядить электронные устройства, в том числе во время действия комендантского часа. Как заявлял 12 января глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко, в неотапливаемых домах Киева начали лопаться замерзшие трубы. Также мэр Киева Виталий Кличко неоднократно призывал киевлян по возможности покинуть город на фоне энергетического кризиса.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.
