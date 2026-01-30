Аналитик оценил позицию Киева на переговорах в Абу-Даби

ДЖАКАРТА, 30 янв — РИА Новости. Киев на предстоящей встрече представителей России и Украины в Абу-Даби будет находиться в позиции "забытого ребенка", поскольку мировое внимание сейчас приковано к другим проблемам, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости индонезийский аналитик в области безопасности и внешней политики Рахади Октариаван.