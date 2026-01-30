Рейтинг@Mail.ru
Аналитик оценил позицию Киева на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:26 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/kiev-2071287003.html
Аналитик оценил позицию Киева на переговорах в Абу-Даби
Аналитик оценил позицию Киева на переговорах в Абу-Даби - РИА Новости, 30.01.2026
Аналитик оценил позицию Киева на переговорах в Абу-Даби
Киев на предстоящей встрече представителей России и Украины в Абу-Даби будет находиться в позиции "забытого ребенка", поскольку мировое внимание сейчас... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:26:00+03:00
2026-01-30T16:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
дмитрий песков
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069828224_0:71:3240:1894_1920x0_80_0_0_34aa7b39f8652ef2e6342d8154d98f9a.jpg
https://ria.ru/20260129/vstrecha-2071058542.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/17/2069828224_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_e3e12e2cad768a5764676ce9e2130360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, дмитрий песков, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Мирный план США по Украине
Аналитик оценил позицию Киева на переговорах в Абу-Даби

Октариаван: Киев на встречах в Абу-Даби находится в позиции забытого ребенка

© REUTERS / HAMAD I MOHAMMEDАбу-Даби
Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДЖАКАРТА, 30 янв — РИА Новости. Киев на предстоящей встрече представителей России и Украины в Абу-Даби будет находиться в позиции "забытого ребенка", поскольку мировое внимание сейчас приковано к другим проблемам, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости индонезийский аналитик в области безопасности и внешней политики Рахади Октариаван.
"Что касается предстоящей встречи в Абу-Даби, совершенно очевидно, что силы неравны. С одной стороны - Россия, одна из новых сверхдержав. А положение другой стороны - Украины - я бы не назвал сейчас выгодным. Глаза Европы и США сейчас прикованы к другим ситуациям - Гренландия, Иран, но не Украина. Так что тайминг встречи неудачен для Киева, оказавшегося в позиции "забытого ребенка", - считает Октариаван.
По его оценке, Киев также может попытаться сорвать переговоры под каким-либо предлогом, чтобы дождаться более выгодной геополитической ситуации.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершились 24 января. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Ушаков объяснил формат новой встречи в Абу-Даби
29 января, 18:10
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала