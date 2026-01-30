Аналитик оценил позицию Киева на переговорах в Абу-Даби

ДЖАКАРТА, 30 янв — РИА Новости. Киев на предстоящей встрече представителей России и Украины в Абу-Даби будет находиться в позиции "забытого ребенка", поскольку мировое внимание сейчас приковано к другим проблемам, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости индонезийский аналитик в области безопасности и внешней политики Рахади Октариаван.
"Что касается предстоящей встречи в Абу-Даби, совершенно очевидно, что силы неравны. С одной стороны - Россия, одна из новых сверхдержав. А положение другой стороны - Украины - я бы не назвал сейчас выгодным. Глаза Европы и США сейчас прикованы к другим ситуациям - Гренландия, Иран, но не Украина. Так что тайминг встречи неудачен для Киева, оказавшегося в позиции "забытого ребенка", - считает Октариаван.
По его оценке, Киев также может попытаться сорвать переговоры под каким-либо предлогом, чтобы дождаться более выгодной геополитической ситуации.
Переговоры трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби завершились 24 января. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации РФ и Украины контактировали напрямую. В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что еще одна встреча в этом формате ориентировочно ожидается 1 февраля.
Ушаков объяснил формат новой встречи в Абу-Даби
29 января, 18:10