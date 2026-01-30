Рейтинг@Mail.ru
Киев консультируется с Лондоном по укреплению линии фронта, пишут СМИ
10:37 30.01.2026
Киев консультируется с Лондоном по укреплению линии фронта, пишут СМИ
Киев консультируется с Лондоном по укреплению линии фронта, пишут СМИ
Украина консультируется с экспертами из Британии по поводу того, как можно укрепить линию фронта, пишет портал Intelligence Online. РИА Новости, 30.01.2026
Киев консультируется с Лондоном по укреплению линии фронта, пишут СМИ

IO: Украина консультируется с экспертами из Британии по укреплению линии фронта

Британский военный
Британский военный
Британский военный
Британский военный. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Украина консультируется с экспертами из Британии по поводу того, как можно укрепить линию фронта, пишет портал Intelligence Online.
"Киев консультируется с британскими экспертами по вопросу укрепления линии фронта", - говорится в сообщении портала.
Украинские военнослужащие
WSJ: молодых контрактников ВСУ бросили в гущу наступления российских войск
Вчера, 10:35
Отмечается, что украинские военные и чиновники недавно получили предложения по укреплению передовой от экспертов-инженеров, в том числе и из Великобритании.
Как напоминает портал, Киев получает эти советы на фоне обещаний Британии и Франции разместить войска на Украине в будущем.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что в случае прекращения огня на Украине Британия и Франция создадут военные базы по всей Украине и построят склады техники для ВСУ.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Совместное фото Трампа и Путина на саммите на Аляске, размещенное в Белом доме
В Британии обратили внимание на знак внимания Путину от Трампа
28 января, 18:52
 
В миреУкраинаВеликобританияФранцияКир СтармерВооруженные силы УкраиныНАТОМирный план США по Украине
 
 
