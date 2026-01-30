Эксперты рассказали об ажиотажном спросе на дрова и печки в Киеве

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Блэкаут в Киеве привел к ажиотажному спросу на дрова и печки-"буржуйки", объявления о продаже возглавляют топ запросов на сайтах, а многие частые продавцы взвинтили цены в несколько раз, выяснило РИА Новости на основе анализа украинских онлайн-платформ.

Цены очень разнятся. Частные продавцы продают продукцию в 2-3 раза дороже государства. К примеру, государственный интернет-магазин по продаже дров для населения "ДроваЕ" предлагает дуб и березу от 1198 гривен (27,9 доллара) за кубический метр, частники выставляют в среднем от 2500 гривен (58,31 доллара) за кубометр, доставка в розницу осуществляется от двух кубометров.

Такой рост цен объясняется высоким спросом населения - топовые объявления могут насчитывать свыше 20 тысяч просмотров. В отличие от частных продавцов, государственные цены фиксированы на сезон. Но на госпортале может возникать дефицит.

"Продам дрова всех пород: дуб, граб, ясень, береза... Все дрова сложены в машине, выгружаем руками. Если заказать один раз, гарантирую – будете всегда заказывать", - пишет частный пользователь Александр из Бучи (пригород Киева ).

Меньший, но высокий спрос фиксируется на печки. Установка "буржуйки" "под ключ" стоит в среднем 4500 гривен (104,96 доллара), подобные объявления также могут насчитывать тысячи просмотров.

Мэр Киева Виталий Кличко уже трижды за январь призывал киевлян выехать за город к альтернативным источникам электропитания и тепла на фоне проблем с электроснабжением и отоплением в городе. Премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК ) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.