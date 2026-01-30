Свидетель рассказал, как передал экс-главе курской корпорации "откаты"

КУРСК, 30 янв - РИА Новости. Свидетель по уголовному делу о хищениях на строительстве фортификаций Владислав Мартьянов рассказал следствию, что всего в качестве "откатов" он передал экс-гендиректору АО "Корпорация развития Курской области" Владимиру Лукину порядка 80 миллионов рублей за его выбор в качестве подрядчика.

Из зачитанных государственным обвинителем показаний свидетеля Владислава Мартьянова следует, что все вознаграждения в виде "откатов" передавались экс-гендиректору курской корпорации развития Владимиру Лукину, который отвозил средства экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову, занимавшемуся их дальнейшим распределением.

"Лукин мне сообщил, что если мы хотим работать в городе Курске и на новых территориях, то у них в Курской области есть такой порядок, что подрядчик должен отдавать 10% от стоимости заключенных договоров в качестве "отката"... Данный откат будет платиться за то, что АО "Корпорация развития Курской области" даст возможность заключить с обществом договоры и предоставить работу по данным договорам", - заявил Мартьянов на допросе, материалы которого были зачитаны в зале Ленинского суда города Курска.

По словам Мартьянова, всего для передачи денег Лукину у них состоялось четыре встречи.

"Две встречи между мной и Лукиным состоялись в городе Курске в 2023 году и две встречи в городе Москве в 2024 году, на которых я передал Лукину в общей сумме около 80 миллионов рублей... Встреча происходила в ТЦ (торговом центре в Москве - ред.), а именно в кафе... Во время встречи я и Лукин прошли в мужской туалет, где Лукин брал у меня рюкзак, в котором находились денежные средства от 10 до 12 миллионов. Точную сумму точно не помню, общая сумма около 76-78 миллионов рублей. После этого Лукин вместе с рюкзаком, в котором находились денежные средства, заходил в кабинку и перекладывал в свой портфель денежные средства", - рассказал Мартьянов.

По его словам, после передачи средств, Лукин сел в поезд и уехал в Курск.

Генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы корпорации развития Курской области (КРКО) Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, это следовало из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.