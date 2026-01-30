Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области арестовали мужчину, попытавшегося ограбить банкомат
17:39 30.01.2026
В Мурманской области арестовали мужчину, попытавшегося ограбить банкомат
В Мурманской области арестовали мужчину, попытавшегося ограбить банкомат
Североморский суд Мурманской области заключил под стражу мужчину, который во время действия режима ЧС из-за аварии на ЛЭП попытался похитить более 1 миллиона... РИА Новости, 30.01.2026
происшествия
мурманская область
североморск
мурманск
происшествия, мурманская область, североморск, мурманск
Происшествия, Мурманская область, Североморск, Мурманск
В Мурманской области арестовали мужчину, попытавшегося ограбить банкомат

В Североморске арестовали пытавшегося украть миллион рублей из банкомата мужчину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МУРМАНСК, 30 янв - РИА Новости. Североморский суд Мурманской области заключил под стражу мужчину, который во время действия режима ЧС из-за аварии на ЛЭП попытался похитить более 1 миллиона рублей из банкомата и свыше 90 тысяч рублей из магазина в Североморске, говорится в сообщении суда.
Как рассказали в суде, в ночь с 26 на 27 января, когда в Мурманской области действовал режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на ЛЭП, оставившей без света несколько районов в Мурманске и Североморске, злоумышленник проник в помещение магазина "Магнит", откуда похитил более 90 тысяч рублей. Согласно сообщению суда, он также попытался присвоить более миллиона рублей из банкомата, но это ему не удалось.
Отмечается, что суд учел тяжесть совершенного деяния, отсутствие постоянной регистрации на территории Мурманской области, законных оснований для нахождения и проживания на территории ЗАТО Североморск, устойчивых социальных связей в регионе, а также вероятность того, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда.
"Суд избрал обвиняемому М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - говорится в сообщении. Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 (покушение на преступление), пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).
