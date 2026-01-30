В Мурманской области арестовали мужчину, попытавшегося ограбить банкомат

Отмечается, что суд учел тяжесть совершенного деяния, отсутствие постоянной регистрации на территории Мурманской области, законных оснований для нахождения и проживания на территории ЗАТО Североморск, устойчивых социальных связей в регионе, а также вероятность того, что, находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от следствия и суда.