Рейтинг@Mail.ru
Зачем Трампу режим чрезвычайной ситуации и что будет с Кубой - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 30.01.2026 (обновлено: 14:12 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/kheyfets-2071215564.html
Зачем Трампу режим чрезвычайной ситуации и что будет с Кубой
Зачем Трампу режим чрезвычайной ситуации и что будет с Кубой - РИА Новости, 30.01.2026
Зачем Трампу режим чрезвычайной ситуации и что будет с Кубой
Президент США объявил в стране чрезвычайное положение в связи с угрозами, якобы исходящими от Кубы. Что скрывается за громкой формулировкой — в материале РИА... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T13:55:00+03:00
2026-01-30T14:12:00+03:00
в мире
куба
гавана
сша
дональд трамп
александр лукашенко
муаммар каддафи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_9b71505bf7886bbf3b808ab121ad750c.jpg
https://ria.ru/20260130/tramp-2071209531.html
куба
гавана
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069606634_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c512a28db33513626ac6601c03c3108.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, куба, гавана, сша, дональд трамп, александр лукашенко, муаммар каддафи
В мире, Куба, Гавана, США, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, Муаммар Каддафи
Зачем Трампу режим чрезвычайной ситуации и что будет с Кубой

Хейфец: указ Трампа о ЧС в США направлен на провоцирование протестов на Кубе

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Президент США объявил в стране чрезвычайное положение в связи с угрозами, якобы исходящими от Кубы. Что скрывается за громкой формулировкой — в материале РИА Новости.

В чем суть?

На деле патрулей, перекрытия границ и тому подобного, ассоциирующегося с чрезвычайным положением, нет.
Указ, подписанный Трампом 29 января, устанавливает "процедуру введения пошлин на товары из стран, которые продают или иным образом поставляют нефть на Кубу", пояснили в Белом доме.
© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Здание Белого дома в Вашингтоне
Государственный секретарь и министр торговли получили полномочия предпринимать "все необходимые действия, включая издание правил и руководящих указаний, для внедрения новой системы тарифов и связанных с ней мер".
Президент может изменить указ, если Куба или затронутые этим правовым документом государства "предпримут существенные шаги для устранения угрозы или в соответствии с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".
Цель сформулирована расплывчато: "борьба со злонамеренным влиянием" Острова свободы на США. В коммюнике Белого дома есть уточнения.
Кубинские власти, в частности, обвиняются в союзнических отношениях "со многими враждебными странами и злонамеренными субъектами". "Например, на Кубе находится крупнейший зарубежный центр радиоэлектронной разведки России, занимающийся кражей секретной информации, представляющей угрозу национальной безопасности США", — говорится в официальном комментарии.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне
Гавана, полагают в Вашингтоне, также предоставляет убежище транснациональным террористическим группам, поддерживает противников США в Западном полушарии, преследует и пытает политических оппонентов, "коррупционным путем наживается на страданиях кубинского народа и сеет хаос, распространяя коммунистическую идеологию по всему региону".
Вывод такой: "эти действия представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, требующую незамедлительных ответных мер".

Специфика внутренней политики

С точки зрения американцев, решение главы государства нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. Из "чрезвычайного" лишь то, что Трамп санкционировал новые пошлины. Да и это едва ли было внезапным: Кубе и ее партнерам он угрожает постоянно.
Согласно конституции США, президенты обладают множеством полномочий во время кризисных ситуаций. Причем они сами определяют, что считать кризисом, а что нет: в 1976-м конгресс дал им право объявлять чрезвычайное положение по собственному усмотрению .
© AP Photo / Rahmat GulЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Rahmat Gul
Здание Капитолия в Вашингтоне, США
По закону действие особого режима прекращается через год. Но всегда можно продлить — на это никаких ограничений.
Так, в 1979-м в разгар революции в Иране Джимми Картер объявил чрезвычайное положение, издав указ 12170 о заморозке активов Тегерана. Действует до сих пор. То есть формально США и так находились в чрезвычайной ситуации.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЭкс-президент США Джимми Картер
Президент России В. Путин принял представителей группы старейшин - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Экс-президент США Джимми Картер. Архивное фото

Затяжной процесс

И подобных "долгосрочных" указов немало — больше тридцати. Тут и запрет на визиты президента Белоруссии Александра Лукашенко (Буш-младший, 2006), и заморозка активов давно покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (Обама, 2011).
По сути, это точечные санкции, принятые не конгрессом, а президентом по его личному пожеланию.
К слову, о законодателях: теоретически они могут оспорить решение главы государства. Однако такого еще не было.
© http://www.thebluegrassblog.comЗаседание конгресса США
Заседание конгресса США - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© http://www.thebluegrassblog.com
Заседание конгресса США
Режимы чрезвычайного положения завершаются одним из двух способов. Либо инициатор сам его отменяет, либо он же или кто-то из последующих президентов — просто не продлевает.

Что будет с Кубой?

В Гаване, разумеется, возмущены.
"Каждый день появляются новые свидетельства того, что единственная угроза миру, безопасности и стабильности в регионе — и единственное пагубное влияние — это влияние, оказываемое правительством США на страны и народы нашей Америки", — заявил министр иностранных дел Бруно Родригес.
В США же к указу отнеслись с пониманием.
"Это лидерство в духе "Америка прежде всего". Дональд Трамп станет освободителем Западного полушария", — написал, например, конгрессмен-кубинец Марио Диас-Баларт.
Схожее мнение высказали депутат Карлос Гименес и госсекретарь Марко Рубио, оба — с кубинскими корнями.
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteГоссекретарь США Марко Рубио во время выступления перед комитетом сената по международным отношениям
Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед комитетом сената по международным отношениям - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед комитетом сената по международным отношениям
Западные аналитики уверяют: нефти у Гаваны осталось на две-три недели.
"Если вентиль действительно перекроют, экономический коллапс неминуем, — отметил в интервью CNN специалист по энергетике Хорхе Пиньон. — Нет нефти — нет и экономики".
С этим и так были проблемы. "Венесуэла уже прекратила поставки, Мексика сохранила лишь гуманитарную часть — порядка 44 процентов прежнего объема. Теоретически помощь может оказать Иран, но у Тегерана тоже конфликт с Вашингтоном. Во второй половине ХХ века Куба разрабатывала месторождения, но очень скромные", — объясняет профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.
Куба оказалась в крайне уязвимом положении, поэтому Вашингтон делает ставку на резкое ухудшение жизни населения, чтобы спровоцировать протесты, считает он.
"Когда внутренняя ситуация дестабилизируется, американцы начнут действовать: вступят в переговоры с протестующими, призовут к формированию нового правительства и так далее", — заключает эксперт.
Гаване будет очень сложно самостоятельно выбраться из кризиса, резко усиленного указом Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Кремле назвали цель просьбы Трампа воздержаться от ударов по Украине
Вчера, 13:05
 
В миреКубаГаванаСШАДональд ТрампАлександр ЛукашенкоМуаммар Каддафи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала