Зачем Трампу режим чрезвычайной ситуации и что будет с Кубой

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости, Ренат Абдуллин, Михаил Катков. Президент США объявил в стране чрезвычайное положение в связи с угрозами, якобы исходящими от Кубы. Что скрывается за громкой формулировкой — в материале РИА Новости.

В чем суть?

На деле патрулей, перекрытия границ и тому подобного, ассоциирующегося с чрезвычайным положением, нет.

Указ, подписанный Трампом 29 января, устанавливает "процедуру введения пошлин на товары из стран, которые продают или иным образом поставляют нефть на Кубу", пояснили в Белом доме.

Государственный секретарь и министр торговли получили полномочия предпринимать "все необходимые действия, включая издание правил и руководящих указаний, для внедрения новой системы тарифов и связанных с ней мер".

Президент может изменить указ, если Куба или затронутые этим правовым документом государства "предпримут существенные шаги для устранения угрозы или в соответствии с интересами национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов".

Цель сформулирована расплывчато: "борьба со злонамеренным влиянием" Острова свободы на США. В коммюнике Белого дома есть уточнения.

Кубинские власти, в частности, обвиняются в союзнических отношениях "со многими враждебными странами и злонамеренными субъектами". "Например, на Кубе находится крупнейший зарубежный центр радиоэлектронной разведки России, занимающийся кражей секретной информации, представляющей угрозу национальной безопасности США", — говорится в официальном комментарии.

© AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне © AP Photo / Evan Vucci Президент США Дональд Трамп выступает на заседании кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне

Гавана, полагают в Вашингтоне, также предоставляет убежище транснациональным террористическим группам, поддерживает противников США в Западном полушарии, преследует и пытает политических оппонентов, "коррупционным путем наживается на страданиях кубинского народа и сеет хаос, распространяя коммунистическую идеологию по всему региону".

Вывод такой: "эти действия представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США, требующую незамедлительных ответных мер".

Специфика внутренней политики

С точки зрения американцев, решение главы государства нельзя назвать чем-то из ряда вон выходящим. Из "чрезвычайного" лишь то, что Трамп санкционировал новые пошлины. Да и это едва ли было внезапным: Кубе и ее партнерам он угрожает постоянно.

Согласно конституции США, президенты обладают множеством полномочий во время кризисных ситуаций. Причем они сами определяют, что считать кризисом, а что нет: в 1976-м конгресс дал им право объявлять чрезвычайное положение по собственному усмотрению .

© AP Photo / Rahmat Gul Здание Капитолия в Вашингтоне, США © AP Photo / Rahmat Gul Здание Капитолия в Вашингтоне, США

По закону действие особого режима прекращается через год. Но всегда можно продлить — на это никаких ограничений.

Так, в 1979-м в разгар революции в Иране Джимми Картер объявил чрезвычайное положение, издав указ 12170 о заморозке активов Тегерана. Действует до сих пор. То есть формально США и так находились в чрезвычайной ситуации.

Затяжной процесс

И подобных "долгосрочных" указов немало — больше тридцати. Тут и запрет на визиты президента Белоруссии Александра Лукашенко (Буш-младший, 2006), и заморозка активов давно покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи (Обама, 2011).

По сути, это точечные санкции, принятые не конгрессом, а президентом по его личному пожеланию.

К слову, о законодателях: теоретически они могут оспорить решение главы государства. Однако такого еще не было.

Режимы чрезвычайного положения завершаются одним из двух способов. Либо инициатор сам его отменяет, либо он же или кто-то из последующих президентов — просто не продлевает.

Что будет с Кубой?

В Гаване, разумеется, возмущены.

"Каждый день появляются новые свидетельства того, что единственная угроза миру, безопасности и стабильности в регионе — и единственное пагубное влияние — это влияние, оказываемое правительством США на страны и народы нашей Америки", — заявил министр иностранных дел Бруно Родригес.

В США же к указу отнеслись с пониманием.

"Это лидерство в духе "Америка прежде всего". Дональд Трамп станет освободителем Западного полушария", — написал, например, конгрессмен-кубинец Марио Диас-Баларт.

Схожее мнение высказали депутат Карлос Гименес и госсекретарь Марко Рубио, оба — с кубинскими корнями.

© AP Photo / J. Scott Applewhite Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед комитетом сената по международным отношениям © AP Photo / J. Scott Applewhite Госсекретарь США Марко Рубио во время выступления перед комитетом сената по международным отношениям

Западные аналитики уверяют: нефти у Гаваны осталось на две-три недели.

"Если вентиль действительно перекроют, экономический коллапс неминуем, — отметил в интервью CNN специалист по энергетике Хорхе Пиньон. — Нет нефти — нет и экономики".

С этим и так были проблемы. "Венесуэла уже прекратила поставки, Мексика сохранила лишь гуманитарную часть — порядка 44 процентов прежнего объема. Теоретически помощь может оказать Иран, но у Тегерана тоже конфликт с Вашингтоном. Во второй половине ХХ века Куба разрабатывала месторождения, но очень скромные", — объясняет профессор кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец.

Куба оказалась в крайне уязвимом положении, поэтому Вашингтон делает ставку на резкое ухудшение жизни населения, чтобы спровоцировать протесты, считает он.

"Когда внутренняя ситуация дестабилизируется, американцы начнут действовать: вступят в переговоры с протестующими, призовут к формированию нового правительства и так далее", — заключает эксперт.