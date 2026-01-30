Рейтинг@Mail.ru
Названы банковские карты, которые нужно срочно поменять - РИА Новости, 30.01.2026
03:10 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/karty-2071104324.html
Названы банковские карты, которые нужно срочно поменять
Названы банковские карты, которые нужно срочно поменять
россия
Названы банковские карты, которые нужно срочно поменять

Финансист Валишвили призвала срочно поменять банковские карты Visa и Mastercard

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Банковские карты платежных систем Visa и Mastercard сильнее других подвержены атакам мошенников, и их лучше заблаговременно поменять, рассказала агентству “Прайм” доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.
С 1 января прошлого года у этих карт истек срок действия сертификатов безопасности, которые отвечают за шифрование данных. Проверить код, который создается при оплате, теперь невозможно.
Девушка с банковской картой и ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Юрист объяснил, за какие слова банки могут заблокировать перевод
Вчера, 03:18
“Это не означает, что картой нельзя оплатить покупки. Главным образом встает вопрос безопасности. Именно поэтому банки рекомендуют заменить карты. Длительное их использование увеличивает риск кражи данных”, — указала Мери Валишвили.
Кроме того, старые карты с большей вероятностью скомпрометированы у мошенников и хуже защищены. Банк России не установил строгих временных рамок замены карт международных платежных систем, но лучше сделать это сейчас, заключила она.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Названы пять ситуаций, когда надо срочно забирать деньги со вклада
24 января, 02:10
 
Мери ВалишвилиVisa, Inc.MasterCard, Inc.РЭУ имени Г. В. ПлехановаОбществоРоссияБанковские картыМошенничество
 
 
