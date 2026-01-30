https://ria.ru/20260130/kanada-2071207173.html
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов - РИА Новости, 30.01.2026
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов на оформление виз с 28 января, сообщается на сайте канадского правительства. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T12:59:00+03:00
2026-01-30T12:59:00+03:00
2026-01-30T15:55:00+03:00
канада
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071277048_0:256:3185:2048_1920x0_80_0_0_e22fefddd715d1202b32d1e2d45d2903.jpg
https://ria.ru/chempionat-mira-po-futbolu-2026/kanada/
канада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071277048_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_438af3f4e7ddbb1545e8afd0e7686b71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
канада, россия
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов с 28 января