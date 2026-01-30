Рейтинг@Mail.ru
12:59 30.01.2026
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов
Визовые центры Канады в России прекратили прием документов

Здание посольства Канады в Москве. 30 января 2026
Здание посольства Канады в Москве. 30 января 2026
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Визовые центры Канады в России прекратили прием документов на оформление виз с 28 января, сообщается на сайте канадского правительства.
"Начиная с 28 января 2026 года визовые центры Канады в России больше не принимают паспорта или документы", - говорится в сообщении на сайте правительства Канады.
Подать документы теперь предлагается в визовом центре за пределами России, отмечается в комментарии.
