Спасатели предупредили о лавинной опасности на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 янв – РИА Новости. ГУ МЧС России по Камчатскому краю объявило о лавинной опасности в ряде районов и призвало население соблюдать осторожность.

Спасатели призвали руководителей организаций, ведущих работы в горах, туристов, спортсменов и охотников принять повышенные меры безопасности. Родителям рекомендуется контролировать местонахождение детей и разъяснить им опасность игр у подножия сопок.