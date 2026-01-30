Спасатели предупредили о лавинной опасности на Камчатке

П.-КАМЧАТСКИЙ, 30 янв – РИА Новости. ГУ МЧС России по Камчатскому краю объявило о лавинной опасности в ряде районов и призвало население соблюдать осторожность.
"Главное управление МЧС России по Камчатскому краю рекомендует... воздержаться от посещения лавиноопасных склонов в ближайшие дни", — сообщили в пресс-службе ведомства, ссылаясь на информацию Камчатского регионального противолавинного центра.
Опасность схода снежных масс прогнозируется с 31 января по 2 февраля на горных территориях Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского муниципальных округов, в том числе в бассейне реки Паратунки. Также лавиноопасными остаются склоны Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов, а также территории Кроноцкого заповедника и Ключевской группы вулканов.
Спасатели призвали руководителей организаций, ведущих работы в горах, туристов, спортсменов и охотников принять повышенные меры безопасности. Родителям рекомендуется контролировать местонахождение детей и разъяснить им опасность игр у подножия сопок.