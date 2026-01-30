Рейтинг@Mail.ru
Глава РФПИ обвинил Каллас в подрыве мирных усилий по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:19 30.01.2026
Глава РФПИ обвинил Каллас в подрыве мирных усилий по Украине
Глава РФПИ обвинил Каллас в подрыве мирных усилий по Украине
Глава евродипломатии Кая Каллас подрывает мирные усилия по украинскому конфликту, с таким "злобным" настроем прогресса сложно добиться, заявил глава РФПИ
2026
Глава РФПИ обвинил Каллас в подрыве мирных усилий по Украине

Дмитриев: Каллас подрывает мирные усилия по украинскому конфликту

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас подрывает мирные усилия по украинскому конфликту, с таким "злобным" настроем прогресса сложно добиться, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Каллас после встречи глав МИД стран-участниц Европейского союза заявила, что ЕС не хочет выступать инициатором возобновления диалога с РФ и не намерен предлагать Российской Федерации какие-либо уступки по Украине.
"Любая нормальная организация уволила бы Каю только за эту речь. Она подрывает мирный процесс (президента США Дональда - ред.) Трампа и тяжелый труд миротворцев, одновременно по-идиотски атакуя успешную встречу в Абу-Даби. Никаких решений. Только саботаж. Со злобной Каей невозможно добиться никакого прогресса", - написал Дмитриев в соцсети X.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Дмитриев призвал Украину и Европу поддержать мирный план Трампа
