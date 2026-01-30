https://ria.ru/20260130/kallas-2071345041.html
Глава РФПИ обвинил Каллас в подрыве мирных усилий по Украине
Глава РФПИ обвинил Каллас в подрыве мирных усилий по Украине - РИА Новости, 30.01.2026
Глава РФПИ обвинил Каллас в подрыве мирных усилий по Украине
Глава евродипломатии Кая Каллас подрывает мирные усилия по украинскому конфликту, с таким "злобным" настроем прогресса сложно добиться, заявил глава РФПИ,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:19:00+03:00
2026-01-30T21:19:00+03:00
2026-01-30T21:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
кайя каллас
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075334_826:178:2303:1009_1920x0_80_0_0_aa8001268120bd19b3c0cc44c65aa613.jpg
https://ria.ru/20260130/dmitriev-2071323743.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062075334_820:144:2422:1346_1920x0_80_0_0_922ac119ea544c42fabacba796f3313b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, кайя каллас, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Кайя Каллас, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз
Глава РФПИ обвинил Каллас в подрыве мирных усилий по Украине
Дмитриев: Каллас подрывает мирные усилия по украинскому конфликту