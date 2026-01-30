Мема добавил, что в момент, когда необходимы дипломатия, диалог и дополнительные усилия для достижения мира, Каллас продолжает выступать против сотрудничества.



В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Европа начала оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.