МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал план главы евродипломатии Каи Каллас по усилению давления на Россию. Об этом он написал в соцсети X.
"Она хочет представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля. Параллельно с этим она усердно работает с комиссией ЕС над внедрением и усилением мер в отношении России, где это возможно", — говорится в публикации.
Мема добавил, что в момент, когда необходимы дипломатия, диалог и дополнительные усилия для достижения мира, Каллас продолжает выступать против сотрудничества.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Европа начала оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
