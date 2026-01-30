Рейтинг@Mail.ru
"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад
09:24 30.01.2026 (обновлено: 15:46 30.01.2026)
"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад
"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад
Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал план главы евродипломатии Каи Каллас по усилению давления на Россию. Об этом он написал в... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:24:00+03:00
2026-01-30T15:46:00+03:00
в мире
россия
кайя каллас
евросоюз
москва
россия
москва
в мире, россия, кайя каллас, евросоюз, москва
В мире, Россия, Кайя Каллас, Евросоюз, Москва
"К февралю". Новый план Каллас в отношении России поразил Запад

Мема раскритиковал план Каллас по усилению давления на Россию

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема раскритиковал план главы евродипломатии Каи Каллас по усилению давления на Россию. Об этом он написал в соцсети X.

"Она хочет представить 20-й пакет санкций против России к 24 февраля. Параллельно с этим она усердно работает с комиссией ЕС над внедрением и усилением мер в отношении России, где это возможно", — говорится в публикации.
Мема добавил, что в момент, когда необходимы дипломатия, диалог и дополнительные усилия для достижения мира, Каллас продолжает выступать против сотрудничества.

В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Европа начала оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
В миреРоссияКайя КалласЕвросоюзМосква
 
 
