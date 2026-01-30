МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас похвасталась, что читает книги, и выразила надежду, что "станет очень умной", следует из видео на You-Tube канале агентства Reuters.
«
"Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что когда я закончу эту работу, я стану очень умной", — предалась она мечтам.
В последнее время в заявлениях европейских политиков все чаще звучит недовольство Каллас, некоторые даже призывают отправить ее в отставку. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пока Каллас сохраняет пост, ЕС не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения о событиях, происходящих в мире.
С аналогичной идеей выступил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. Он полагает, что уход Каллас в отставку еще может спасти то, что осталось от европейской дипломатии. Чем раньше ЕС вернется к реальности, тем будет лучше, считает Мема.
