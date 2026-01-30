Рейтинг@Mail.ru
Кая Каллас выразила надежду, что к концу карьеры станет очень умной
07:11 30.01.2026 (обновлено: 11:08 30.01.2026)
Кая Каллас выразила надежду, что к концу карьеры станет очень умной
Кая Каллас выразила надежду, что к концу карьеры станет очень умной
в мире
кайя каллас
Кая Каллас выразила надежду, что к концу карьеры станет очень умной

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас похвасталась, что читает книги, и выразила надежду, что "станет очень умной", следует из видео на You-Tube канале агентства Reuters.
"Вы же знаете, список книг, которые я прочитала, довольно длинный. Я вам не расскажу, что именно я читаю сейчас, но это касается истории разных регионов. Так что когда я закончу эту работу, я стану очень умной", — предалась она мечтам.

Глава евродипломатии ЕС Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Заявление Кремля о Каллас вызвало неожиданную реакцию в Германии
25 января, 17:20
Реплика Каллас последовала после того, как журналист, задавший вопрос о Сирии, подарил ей книгу об истории этой страны.
В последнее время в заявлениях европейских политиков все чаще звучит недовольство Каллас, некоторые даже призывают отправить ее в отставку. По мнению премьер-министра Словакии Роберта Фицо, пока Каллас сохраняет пост, ЕС не может своевременно реагировать на кризис и у него нет собственного мнения о событиях, происходящих в мире.
С аналогичной идеей выступил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. Он полагает, что уход Каллас в отставку еще может спасти то, что осталось от европейской дипломатии. Чем раньше ЕС вернется к реальности, тем будет лучше, считает Мема.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
Новый выпад Каллас в адрес Путина поразил Запад
24 января, 11:00
 
В миреСловакияСирияКайя КалласРоберт ФицоЕвросоюз
 
 
