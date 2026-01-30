Рейтинг@Mail.ru
Израиль откроет КПП Рафах на границе Газы и Египта в ограниченном режиме - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 30.01.2026 (обновлено: 15:07 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/izrail-2071258211.html
Израиль откроет КПП Рафах на границе Газы и Египта в ограниченном режиме
Израиль откроет КПП Рафах на границе Газы и Египта в ограниченном режиме - РИА Новости, 30.01.2026
Израиль откроет КПП Рафах на границе Газы и Египта в ограниченном режиме
Израиль с 1 февраля откроет КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта для ограниченного перемещения людей в обоих направлениях, сообщил офис координатора... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:57:00+03:00
2026-01-30T15:07:00+03:00
в мире
израиль
египет
рафах (провинция)
сектор газа
палестина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909148936_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_41cf8873bc649828d0886f8388e657ab.jpg
https://ria.ru/20260130/konflikt-1915630213.html
израиль
египет
рафах (провинция)
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0d/1909148936_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_5606ece3464dff1c63f5951a45f28e1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, египет, рафах (провинция), сектор газа, палестина
В мире, Израиль, Египет, Рафах (провинция), Сектор Газа, Палестина
Израиль откроет КПП Рафах на границе Газы и Египта в ограниченном режиме

МО Израиля откроет КПП Рафах на границе Газы и Египта в ограниченном режиме

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Израиль с 1 февраля откроет КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта для ограниченного перемещения людей в обоих направлениях, сообщил офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при министерстве обороны.
«

"В соответствии с соглашением о прекращении огня и директивой политического руководства, КПП "Рафах" откроется в это воскресенье (1 февраля - ред.) в обоих направлениях, но только для ограниченного передвижения людей", - говорится в сообщении COGAT для прессы.

В COGAT отметили, что выезд и въезд в сектор Газа через этот КПП будут разрешены в координации с Египтом после предварительной проверки безопасности со стороны Израиля и под наблюдением миссии Евросоюза, аналогично механизму, введенному в январе 2025 года.
Возвращение палестинцев в сектор Газа будет разрешено в координации с Египтом только для жителей, покинувших Газу во время войны, и только после предварительной проверки безопасности со стороны Израиля.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильЕгипетРафах (провинция)Сектор ГазаПалестина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала