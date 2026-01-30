https://ria.ru/20260130/izrail-2071258211.html
Израиль откроет КПП Рафах на границе Газы и Египта в ограниченном режиме
Израиль откроет КПП Рафах на границе Газы и Египта в ограниченном режиме - РИА Новости, 30.01.2026
Израиль откроет КПП Рафах на границе Газы и Египта в ограниченном режиме
Израиль с 1 февраля откроет КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта для ограниченного перемещения людей в обоих направлениях, сообщил офис координатора...
2026-01-30T14:57:00+03:00
2026-01-30T14:57:00+03:00
2026-01-30T15:07:00+03:00
в мире
израиль
египет
рафах (провинция)
сектор газа
палестина
израиль
египет
рафах (провинция)
сектор газа
палестина
Израиль откроет КПП Рафах на границе Газы и Египта в ограниченном режиме
МО Израиля откроет КПП Рафах на границе Газы и Египта в ограниченном режиме