09:20 30.01.2026 (обновлено: 09:21 30.01.2026)
США перебрасывают в Европу истребители, пишут СМИ
в мире
сша
иран
пуэрто-рико
дональд трамп
николас мадуро
в мире, сша, иран, пуэрто-рико, дональд трамп, николас мадуро
В мире, США, Иран, Пуэрто-Рико, Дональд Трамп, Николас Мадуро
War Zone: ВВС США перебрасывают истребители F-35A в Европу

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon RedfernПара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Leon Redfern
Пара истребителей ВВС США F-35A Lightning II на авиабазе Аль-Удейд, Катар. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ВВС США на фоне напряженности вокруг Ирана перебрасывают истребители пятого поколения F-35A в Европу, их пункт развертывания пока неизвестен, сообщает портал War Zone со ссылкой на данные из открытых источников.
"Есть яркие свидетельства того, что на Ближний Восток могут направляться первые... F-35A ВВС США. Истребители... были в Пуэрто-Рико... На видео (из соцсетей - ред.)... видно, как некоторые из этих истребителей приземляются в Лажише в Португалии", - говорится в публикации портала.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Европа совершает стратегическую ошибку, заявил глава МИД Ирана
29 января, 19:08
Точный пункт назначения этих F-35A пока неизвестен, добавляется в материале.
По информации портала, истребители были переброшены в Пуэрто-Рико при подготовке к операции США в Венесуэле, в результате которой был захвачен президент страны Николас Мадуро.
Отмечается, что некоторое время назад по направлению в Испанию также вылетели американские истребители F/A-18G.
Как напоминает портал, что F-35A сыграли ключевую роль в подавлении иранской ПВО в ходе атаки США в июне 2025 года.
Нефтяной завод в Иране - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Вашингтоне обсуждают введение нефтяной блокады Ирана, пишет FT
29 января, 10:55
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем. Трамп ранее обещал помощь участникам протестов в Иране, пригрозив расправой властям, если они будут силой подавлять демонстрации.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Трамп рассказал об американской военной армаде вблизи Ирана
26 января, 23:45
 
