ФПК подала очередной крупный иск к Минфину - РИА Новости, 30.01.2026
17:52 30.01.2026
ФПК подала очередной крупный иск к Минфину
ФПК подала очередной крупный иск к Минфину
Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД), осуществляющая почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, направила в арбитражный суд...
ФПК подала очередной крупный иск к Минфину

Здание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД), осуществляющая почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, направила в арбитражный суд Москвы иск о взыскании с министерства финансов РФ более 2,4 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд 28 января и к производству еще не принят. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом истец просит привлечь к делу Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).
Ранее в январе Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение арбитражного суда Москвы о взыскании по иску ФПК с Минфина за счет казны также около 2,4 миллиарда рублей впадающих доходов.
Как пояснил в суде истец, ФПК в 2023 году по договору с Росжелдором перевозила учащихся старше 10 лет с установленной законом 50%-ной льготой на билеты. Выпадающие доходы компании составили около 3,9 миллиарда рублей, а компенсировано за счет бюджета было только около 1,5 миллиардов. В иске ФПК потребовала возместить свои потери в оставшемся размере. Две инстанции полностью удовлетворили иск.
Суды нередко рассматривают крупные иски ФПК и других железнодорожных перевозчиков к Минфину, которые связаны с желанием добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты.
В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчика по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в заключаемых заранее соответствующих контрактах с Росжелдором.
В последние годы суды удовлетворяют такие иски. Как указал суд в решении по одному из дел, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан".
Суды, в частности, ссылаются на позицию Верховного суда, указавшего, что "соответствующее обязательство Российской Федерации перед организацией, понесшей расходы в связи с установлением льгот по провозной плате, может быть прекращено только путем возмещения данных расходов в полном объеме".
