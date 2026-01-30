ФПК подала очередной крупный иск к Минфину

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД), осуществляющая почти все перевозки в России в поездах дальнего следования, направила в арбитражный суд Москвы иск о взыскании с министерства финансов РФ более 2,4 миллиарда рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд 28 января и к производству еще не принят. Основания исковых требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом истец просит привлечь к делу Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)

Как пояснил в суде истец, ФПК в 2023 году по договору с Росжелдором перевозила учащихся старше 10 лет с установленной законом 50%-ной льготой на билеты. Выпадающие доходы компании составили около 3,9 миллиарда рублей, а компенсировано за счет бюджета было только около 1,5 миллиардов. В иске ФПК потребовала возместить свои потери в оставшемся размере. Две инстанции полностью удовлетворили иск.

Суды нередко рассматривают крупные иски ФПК и других железнодорожных перевозчиков к Минфину, которые связаны с желанием добиться возмещения доходов, выпадающих из-за перевозки различных категорий льготников, а также из-за государственного регулирования цен на билеты.

В большинстве случаев выпадающие доходы перевозчика по этим статьям превышают суммы компенсаций, предусмотренных в заключаемых заранее соответствующих контрактах с Росжелдором.

В последние годы суды удовлетворяют такие иски. Как указал суд в решении по одному из дел, "на лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по осуществлению перевозок пассажиров, не может быть возложено бремя несения расходов, возникших в результате реализации нормативных актов, устанавливающих льготы для отдельных категорий граждан".