Иранский посол рассказал о темах разговора Путина и Лариджани
Иранский посол рассказал о темах разговора Путина и Лариджани - РИА Новости, 30.01.2026
Иранский посол рассказал о темах разговора Путина и Лариджани
Основными темами разговора президента РФ Владимира Путина и находящегося в России с визитом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T21:07:00+03:00
2026-01-30T21:07:00+03:00
2026-01-30T21:14:00+03:00
иран
россия
в мире
ближний восток
владимир путин
али лариджани
казем джалали
иран
россия
ближний восток
Иранский посол рассказал о темах разговора Путина и Лариджани
Посол Ирана в РФ: Путин и Лариджани говорили о проблемах Ближнего Востока