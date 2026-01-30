Рейтинг@Mail.ru
Иранский посол рассказал о темах разговора Путина и Лариджани
21:07 30.01.2026 (обновлено: 21:14 30.01.2026)
Иранский посол рассказал о темах разговора Путина и Лариджани
иран, россия, в мире, ближний восток, владимир путин, али лариджани, казем джалали
Иран, Россия, В мире, Ближний Восток, Владимир Путин, Али Лариджани, Казем Джалали
Иранский посол рассказал о темах разговора Путина и Лариджани

Посол Ирана в РФ: Путин и Лариджани говорили о проблемах Ближнего Востока

ТЕГЕРАН, 30 янв - РИА Новости. Основными темами разговора президента РФ Владимира Путина и находящегося в России с визитом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани стали расширение двусторонних отношений и проблемы региона Ближнего Востока, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.
Путин в пятницу принял Лариджани в Кремле.
"Основной темой переговоров было расширение двусторонних отношений, в частности экономических связей двух стран. В то же время две стороны провели консультации по важным региональным и международным проблемам", - приводит слова посла агентство IRIB.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп рассказал об армаде кораблей, движущихся в сторону Ирана
ИранРоссияВ миреБлижний ВостокВладимир ПутинАли ЛариджаниКазем Джалали
 
 
