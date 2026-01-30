Иранский посол рассказал о темах разговора Путина и Лариджани

ТЕГЕРАН, 30 янв - РИА Новости. Основными темами разговора президента РФ Владимира Путина и находящегося в России с визитом секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани стали расширение двусторонних отношений и проблемы региона Ближнего Востока, заявил посол Ирана в России Казем Джалали.

"Основной темой переговоров было расширение двусторонних отношений, в частности экономических связей двух стран. В то же время две стороны провели консультации по важным региональным и международным проблемам", - приводит слова посла агентство IRIB.