Иран не позволит США навязывать свою волю, заявил глава МИД

СТАМБУЛ, 30 янв - РИА Новости. Иран не позволит США навязывать ему свою волю и не согласится с диктатом, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле по итогам встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.