Иран не позволит США навязывать свою волю, заявил глава МИД

СТАМБУЛ, 30 янв - РИА Новости. Иран не позволит США навязывать ему свою волю и не согласится с диктатом, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле по итогам встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи в декабре заявил в интервью японскому агентству Киодо, что Иран готов возобновить переговоры с США по атому, однако только при условии, что диалог будет "честным и взаимовыгодным" и не будет сводиться к односторонним требованиям. В минувшем году Иран и США при посредничестве Омана вели диалог по иранской ядерной программе, однако переговоры были прерваны в июне после ударов Израиля, а затем и США по объектам на иранской территории.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
