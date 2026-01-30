Рейтинг@Mail.ru
Иран не позволит США навязывать свою волю, заявил глава МИД - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/iran-2071291435.html
Иран не позволит США навязывать свою волю, заявил глава МИД
Иран не позволит США навязывать свою волю, заявил глава МИД - РИА Новости, 30.01.2026
Иран не позволит США навязывать свою волю, заявил глава МИД
Иран не позволит США навязывать ему свою волю и не согласится с диктатом, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле по... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:43:00+03:00
2026-01-30T16:43:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_9118579131650d515c648813315acf2e.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2070850943.html
https://ria.ru/20260113/iran-2067466289.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967595688_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7533b2eedabdd448db0efbc47c6ab9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, хакан фидан
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Хакан Фидан
Иран не позволит США навязывать свою волю, заявил глава МИД

Аракчи: Иран не позволит США навязывать ему свою волю

© AP Photo / Vahid SalemiГлава МИД Ирана Аббас Аракчи
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 30 янв - РИА Новости. Иран не позволит США навязывать ему свою волю и не согласится с диктатом, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи на пресс-конференции в Стамбуле по итогам встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом.
"Мы ни в коем случае не готовы согласиться с диктатом и навязыванием (США Ирану своей воли - ред.)", - сказал министр.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
Аракчи подчеркнул, что Тегеран готов к переговорам, если те будут вестись на равных позициях, на взаимовыгодных условиях и при взаимном уважении.
Глава иранского МИД Аббас Аракчи в декабре заявил в интервью японскому агентству Киодо, что Иран готов возобновить переговоры с США по атому, однако только при условии, что диалог будет "честным и взаимовыгодным" и не будет сводиться к односторонним требованиям. В минувшем году Иран и США при посредничестве Омана вели диалог по иранской ядерной программе, однако переговоры были прерваны в июне после ударов Израиля, а затем и США по объектам на иранской территории.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиХакан Фидан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала