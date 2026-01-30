Рейтинг@Mail.ru
Иран готов вступить в диалог с США по ядерной тематике, заявил глава МИД - РИА Новости, 30.01.2026
14:36 30.01.2026 (обновлено: 16:51 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/iran-2071246429.html
Иран готов вступить в диалог с США по ядерной тематике, заявил глава МИД
Иран готов вступить в диалог с США по ядерной тематике, заявил глава МИД - РИА Новости, 30.01.2026
Иран готов вступить в диалог с США по ядерной тематике, заявил глава МИД
Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:36:00+03:00
2026-01-30T16:51:00+03:00
иран
сша
в мире
аббас аракчи
дональд трамп
хакан фидан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071289356_0:188:2955:1850_1920x0_80_0_0_dc24cf160b0c3fa279d967b0d4dee4e8.jpg
https://ria.ru/20260129/blokada-2070927473.html
https://ria.ru/20260123/arakchi-2069765354.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2070850943.html
https://ria.ru/20260128/venesuela-2070570091.html
иран
сша
иран, сша, в мире, аббас аракчи, дональд трамп, хакан фидан
Иран, США, В мире, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Хакан Фидан
Иран готов вступить в диалог с США по ядерной тематике, заявил глава МИД

Аракчи: Иран готов вступить в переговоры с США по ядерной тематике

© AP Photo / Khalil HamraМинистр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле, 30 января 2026 года
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле, 30 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле, 30 января 2026 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 30 янв — РИА Новости. Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.
«

"Исламская республика вновь готова вступить в переговоры с США по ядерной сделке, Иран никогда не планировал создание ядерного оружия", — рассказал он на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле.

Нефтяной завод в Иране - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Вашингтоне обсуждают введение нефтяной блокады Ирана, пишет FT
29 января, 10:55
29 января, 10:55
Аракчи подчеркнул, что диалог должен быть основан на принципах равенства и взаимоуважения. По его словам, программы переговоров пока нет, при согласии сторон им предстоит определить формат, место и время их проведения.

В прошлом году Иран и США при посредничестве Омана вели диалог по ядерной программе, но он прекратился в июне после ударов Израиля, а затем и Соединенных Штатов по объектам на территории республики.

Владимир Зеленский выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Бестолковый клоун". МИД Ирана прокомментировал слова Зеленского о Тегеране
23 января, 09:19
23 января, 09:19
По данным The New York Times, глава Белого дома Дональд Трамп требует от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение на создание баллистических ракет.
Как сообщала газета, в случае провалов переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор среди предложенных вариантов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
28 января, 08:00
28 января, 08:00
 
ИранСШАВ миреАббас АракчиДональд ТрампХакан Фидан
 
 
