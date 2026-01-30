Иран готов вступить в диалог с США по ядерной тематике, заявил глава МИД

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле, 30 января 2026 года

© AP Photo / Khalil Hamra Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле, 30 января 2026 года

СТАМБУЛ, 30 янв — РИА Новости. Тегеран готов возобновить диалог с Вашингтоном по ядерной тематике, заявил глава МИД ИРИ Аббас Аракчи.

« "Исламская республика вновь готова вступить в переговоры с США по ядерной сделке, Иран никогда не планировал создание ядерного оружия", — рассказал он на встрече с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле.

Аракчи подчеркнул, что диалог должен быть основан на принципах равенства и взаимоуважения. По его словам, программы переговоров пока нет, при согласии сторон им предстоит определить формат, место и время их проведения.

В прошлом году Иран и США при посредничестве Омана вели диалог по ядерной программе, но он прекратился в июне после ударов Израиля, а затем и Соединенных Штатов по объектам на территории республики.

По данным The New York Times, глава Белого дома Дональд Трамп требует от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение на создание баллистических ракет.

Как сообщала газета, в случае провалов переговоров США допускают удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор среди предложенных вариантов.

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году.

Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.

Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.