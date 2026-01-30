https://ria.ru/20260130/iran-2071242328.html
Агрессия против Ирана получит решительный ответ, заявил Пезешкиан
Любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 30.01.2026
Агрессия против Ирана получит решительный ответ, заявил Пезешкиан
ТЕГЕРАН, 30 янв – РИА Новости.
Любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ, заявил
президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Ранее в пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан
провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
"Мы никоим образом не приемлем войну, однако любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ", - приводит слова Пезешкиана официальный сайт президента исламской республики.
Пезешкиан отметил, что исламская республика никоим образом не принимала и не приемлет войну. Президент Ирана считает, что война не выгодна ни одной из сторон, но западные страны своими действиями показали, что, вопреки их заявлениям, не придерживаются дипломатии и норм международного права.
Президент США Дональд Трамп
22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем. Трамп ранее обещал помощь участникам протестов в Иране, пригрозив расправой властям, если они будут силой подавлять демонстрации.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль
в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.