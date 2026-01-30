Рейтинг@Mail.ru
Агрессия против Ирана получит решительный ответ, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 30.01.2026 (обновлено: 16:15 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/iran-2071242328.html
Агрессия против Ирана получит решительный ответ, заявил Пезешкиан
Агрессия против Ирана получит решительный ответ, заявил Пезешкиан - РИА Новости, 30.01.2026
Агрессия против Ирана получит решительный ответ, заявил Пезешкиан
Любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:26:00+03:00
2026-01-30T16:15:00+03:00
в мире
иран
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957028913_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_04fca7b74dcecd85479b2d8ebe53e5b8.jpg
https://ria.ru/20260130/iran-2071246429.html
https://ria.ru/20260130/iran-2071187286.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/03/1957028913_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_037e75c60b3bd17b43ce6cb5c3c776b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, масуд пезешкиан
В мире, Иран, Масуд Пезешкиан
Агрессия против Ирана получит решительный ответ, заявил Пезешкиан

Президент Ирана Пезешкиан заявил о готовности ответить на любую агрессию

© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri NezhadМасуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / IRIB/Morteza Fakhri Nezhad
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 30 янв – РИА Новости. Любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
Ранее в пятницу президент Ирана Масуд Пезешкиан провел телефонный разговор со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во время пресс-конференции с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Стамбуле, 30 января 2026 года - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Иран готов вступить в диалог с США по ядерной тематике, заявил глава МИД
Вчера, 14:36
"Мы никоим образом не приемлем войну, однако любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ", - приводит слова Пезешкиана официальный сайт президента исламской республики.
Пезешкиан отметил, что исламская республика никоим образом не принимала и не приемлет войну. Президент Ирана считает, что война не выгодна ни одной из сторон, но западные страны своими действиями показали, что, вопреки их заявлениям, не придерживаются дипломатии и норм международного права.
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем. Трамп ранее обещал помощь участникам протестов в Иране, пригрозив расправой властям, если они будут силой подавлять демонстрации.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп получил от Пентагона список военных действий против Ирана, пишет NYT
Вчера, 12:05
 
В миреИранМасуд Пезешкиан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала