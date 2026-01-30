Агрессия против Ирана получит решительный ответ, заявил Пезешкиан

"Мы никоим образом не приемлем войну, однако любая агрессия в отношении иранского государства и народа получит незамедлительный и решительный ответ", - приводит слова Пезешкиана официальный сайт президента исламской республики.

Пезешкиан отметил, что исламская республика никоим образом не принимала и не приемлет войну. Президент Ирана считает, что война не выгодна ни одной из сторон, но западные страны своими действиями показали, что, вопреки их заявлениям, не придерживаются дипломатии и норм международного права.