12:39 30.01.2026
"Семь раз отмерить и ни одного не отрезать". Небензя дал совет США
в мире, иран, сша, россия, василий небензя, дональд трамп, оон
В мире, Иран, США, Россия, Василий Небензя, Дональд Трамп, ООН
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя, говоря о возможном ударе США по Ирану, дал совет американцам, интерпретировав русскую пословицу: "семь раз отмерь, но ни одного не отрежь".
"Мы все советуем американцам, семь раз отмерить и ни одного раза не отрезать", - сказал Небензя в интервью телеканалу "Россия 24".
Президент США Дональд Трамп 22 января заявлял, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. До этого он не смог дать определённого ответа на вопрос о том, снята ли опция военной интервенции в Иран, отметив лишь, что не может сказать, что произойдёт в будущем. Трамп ранее обещал помощь участникам протестов в Иране, пригрозив расправой властям, если они будут силой подавлять демонстрации.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Трамп получил от Пентагона список военных действий против Ирана, пишет NYT
