Трамп получил от Пентагона список военных действий против Ирана, пишет NYT

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп получил от Пентагона список вероятных военных действий против Ирана, сообщила New York Times.
"Президенту Трампу в последние дни был представлен расширенный перечень возможных военных вариантов в отношении Ирана, выходящий за рамки тех предложений, которые он рассматривал ранее", — пишет газета со ссылкой на неназванных американских госслужащих.
По данным NYT, Вашингтон допускает удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор среди предложенных вариантов.
"Президент ясно дал понять, что надеется, что никаких действий предпринимать не придется, однако иранский режим должен заключить сделку, пока не стало слишком поздно", — заявила представитель Белого дома Анна Келли.
Как пишет издание, Трамп требует от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы и прекращению поддержки прокси-формирований, в которых Вашингтон видит угрозу.
Газета также провела параллели между подходом США к Ирану и Венесуэле. Вашингтон месяцами наращивал давление на Каракас, прежде чем нанести удар и захватить президента Николаса Мадуро. При этом американские чиновники скептически оценивают готовность Тегерана принять условия, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение на создание баллистических ракет.
Обострение между США и Ираном
В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
