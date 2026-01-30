Рейтинг@Mail.ru
Трамп получил от Пентагона список военных действий против Ирана, пишет NYT - РИА Новости, 30.01.2026
12:05 30.01.2026 (обновлено: 13:01 30.01.2026)
Трамп получил от Пентагона список военных действий против Ирана, пишет NYT
Трамп получил от Пентагона список военных действий против Ирана, пишет NYT - РИА Новости, 30.01.2026
Трамп получил от Пентагона список военных действий против Ирана, пишет NYT
Глава Белого дома Дональд Трамп получил от Пентагона список вероятных военных действий против Ирана, сообщила New York Times. РИА Новости, 30.01.2026
в мире
иран
сша
дональд трамп
николас мадуро
министерство обороны сша
иран
сша
в мире, иран, сша, дональд трамп, николас мадуро, министерство обороны сша
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Николас Мадуро, Министерство обороны США
Трамп получил от Пентагона список военных действий против Ирана, пишет NYT

NYT: Трамп получил от Пентагона расширенный список военных действий против Ирана

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп получил от Пентагона список вероятных военных действий против Ирана, сообщила New York Times.
«
"Президенту Трампу в последние дни был представлен расширенный перечень возможных военных вариантов в отношении Ирана, выходящий за рамки тех предложений, которые он рассматривал ранее", — пишет газета со ссылкой на неназванных американских госслужащих.
В Вашингтоне обсуждают введение нефтяной блокады Ирана, пишет FT
29 января, 10:55
В Вашингтоне обсуждают введение нефтяной блокады Ирана, пишет FT
29 января, 10:55
По данным NYT, Вашингтон допускает удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор среди предложенных вариантов.
"Президент ясно дал понять, что надеется, что никаких действий предпринимать не придется, однако иранский режим должен заключить сделку, пока не стало слишком поздно", — заявила представитель Белого дома Анна Келли.
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
Как пишет издание, Трамп требует от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы и прекращению поддержки прокси-формирований, в которых Вашингтон видит угрозу.
Газета также провела параллели между подходом США к Ирану и Венесуэле. Вашингтон месяцами наращивал давление на Каракас, прежде чем нанести удар и захватить президента Николаса Мадуро. При этом американские чиновники скептически оценивают готовность Тегерана принять условия, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение на создание баллистических ракет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
28 января, 08:00

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
 
В миреИранСШАДональд ТрампНиколас МадуроМинистерство обороны США
 
 
