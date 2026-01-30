Трамп получил от Пентагона список военных действий против Ирана, пишет NYT

ВАШИНГТОН, 30 янв — РИА Новости. Глава Белого дома Дональд Трамп получил от Пентагона список вероятных военных действий против Ирана, сообщила Глава Белого дома Дональд Трамп получил от Пентагона список вероятных военных действий против Ирана, сообщила New York Times

« "Президенту Трампу в последние дни был представлен расширенный перечень возможных военных вариантов в отношении Ирана, выходящий за рамки тех предложений, которые он рассматривал ранее", — пишет газета со ссылкой на неназванных американских госслужащих.

По данным NYT, Вашингтон допускает удары по ядерным и ракетным объектам, операции, направленные на ослабление руководства страны, а также возможность рейдов американских сил на территорию Ирана. Источники уточнили, что Трамп пока не санкционировал операцию и не сделал окончательный выбор среди предложенных вариантов.

"Президент ясно дал понять, что надеется, что никаких действий предпринимать не придется, однако иранский режим должен заключить сделку, пока не стало слишком поздно", — заявила представитель Белого дома Анна Келли.

Как пишет издание, Трамп требует от Тегерана дополнительных шагов по сворачиванию ядерной программы и прекращению поддержки прокси-формирований, в которых Вашингтон видит угрозу.

Газета также провела параллели между подходом США к Ирану и Венесуэле. Вашингтон месяцами наращивал давление на Каракас, прежде чем нанести удар и захватить президента Николаса Мадуро . При этом американские чиновники скептически оценивают готовность Тегерана принять условия, включая полный отказ от обогащения урана и ограничение на создание баллистических ракет.

Обострение между США и Ираном

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году.

Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.

Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.