Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране после протестов резко выросли цены на продукты - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:10 30.01.2026 (обновлено: 10:36 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/iran-2071141706.html
В Тегеране после протестов резко выросли цены на продукты
В Тегеране после протестов резко выросли цены на продукты - РИА Новости, 30.01.2026
В Тегеране после протестов резко выросли цены на продукты
Стоимость продуктов в Тегеране выросла вдвое за последние недели после протестов и снижения курса риала, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T09:10:00+03:00
2026-01-30T10:36:00+03:00
в мире
иран
сша
протесты в иране
тегеран (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071160331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d3cc2f1d2ca1eb2bf3f62ba003519591.jpg
https://ria.ru/20260129/blokada-2070927473.html
https://ria.ru/20260130/tramp-2071029735.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2070850943.html
https://ria.ru/20260128/venesuela-2070570091.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071160331_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e538f30ac739e0d232d6f1c4aa33f54c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, протесты в иране, тегеран (город), дональд трамп
В мире, Иран, США, Протесты в Иране, Тегеран (город), Дональд Трамп
В Тегеране после протестов резко выросли цены на продукты

РИА Новости: после протестов цены на продукты питания в Тегеране выросли вдвое

© AP Photo / Vahid SalemiСотрудник магазина в Тегеране, Иран
Сотрудник магазина в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Сотрудник магазина в Тегеране, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 30 янв — РИА Новости. Стоимость продуктов в Тегеране выросла вдвое за последние недели после протестов и снижения курса риала, выяснило РИА Новости.
Больше всего подорожание затронуло товары, составляющие основу национальной кухни. Если еще три месяца назад мешок риса стоил восемь-девять миллионов риалов, то сейчас — 24-30 миллионов. В начале января килограмм говядины можно было купить за восемь миллионов риалов, сейчас же придется выложить от 15 до 30 миллионов.
Нефтяной завод в Иране - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Вашингтоне обсуждают введение нефтяной блокады Ирана, пишет FT
29 января, 10:55
Подорожание затронуло и куриные яйца, цены на них выросли в два-три раза, а на растительное масло — в четыре.
По словам продавцов, цены продолжат расти, ближайшее повышение ожидается в субботу, когда в Иране начнется новая рабочая неделя. Также приближается начало священного для мусульман месяца поста Рамадан, а вскоре после него — празднование нового года по иранскому календарю, что может привести к дальнейшему подорожанию продуктов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
"Все решится за неделю". Что задумал Трамп на Ближнем Востоке
Вчера, 08:00

Протесты в Иране и угрозы Трампа

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Будет гораздо хуже" — Трамп честно предупредил
29 января, 08:00
Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.
Тегеран заявил о готовности ответить на любую попытку атаки со стороны США, даже ограниченную: дальности иранских ракет хватит, чтобы долететь до американских баз в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
После Венесуэлы на очереди — Иран: США нашли способ помочь своей экономике
28 января, 08:00
 
В миреИранСШАПротесты в ИранеТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала