В Тегеране после протестов резко выросли цены на продукты

ТЕГЕРАН, 30 янв — РИА Новости. Стоимость продуктов в Тегеране выросла вдвое за последние недели после протестов и снижения курса риала, выяснило РИА Новости.

Больше всего подорожание затронуло товары, составляющие основу национальной кухни. Если еще три месяца назад мешок риса стоил восемь-девять миллионов риалов , то сейчас — 24-30 миллионов . В начале января килограмм говядины можно было купить за восемь миллионов риалов , сейчас же придется выложить от 15 до 30 миллионов .

Подорожание затронуло и куриные яйца, цены на них выросли в два-три раза, а на растительное масло — в четыре.

По словам продавцов, цены продолжат расти, ближайшее повышение ожидается в субботу, когда в Иране начнется новая рабочая неделя. Также приближается начало священного для мусульман месяца поста Рамадан, а вскоре после него — празднование нового года по иранскому календарю, что может привести к дальнейшему подорожанию продуктов.

Протесты в Иране и угрозы Трампа

В конце декабря в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала: она повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала колебания обменного курса. С 8 января манифестации стали приобретать масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына шаха, свергнутого в 1979 году.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударами, если местным силовикам прикажут открыть огонь по митингующим. В ночь на 22 января Тегеран временно закрыл воздушное пространство в ожидании американских атак, но ничего не произошло.

Двенадцатого января руководство республики заявило, что ситуацию удалось взять под контроль, а через два дня объявило о прекращении беспорядков. По данным местных властей, во время протестов погибли более трех тысяч человек.