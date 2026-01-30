Средний срок ипотеки в России впервые превысил 26 лет

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Средний срок ипотеки в России по итогам 2025 года впервые превысил 26 лет, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.

Так, в декабре россияне в среднем брали ипотеку на 26 лет и почти 2 месяца, при этом еще в ноябре - 25 лет и около 9 месяцев. Годом ранее средний срок кредитования составлял 25 лет и примерно 4 месяца.