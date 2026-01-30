Рейтинг@Mail.ru
18:48 30.01.2026
Средний срок ипотеки в России впервые превысил 26 лет
Средний срок ипотеки в России по итогам 2025 года впервые превысил 26 лет, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T18:48:00+03:00
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Денежные купюры
Денежные купюры
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Денежные купюры. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Средний срок ипотеки в России по итогам 2025 года впервые превысил 26 лет, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ.
Так, в декабре россияне в среднем брали ипотеку на 26 лет и почти 2 месяца, при этом еще в ноябре - 25 лет и около 9 месяцев. Годом ранее средний срок кредитования составлял 25 лет и примерно 4 месяца.
Средняя ставка по ипотеке, которая рассчитывается в том числе с учетом льготных программ, в декабре опустилась до 7,59% с 7,93% в ноябре.
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
ЦБ ужесточит регулирование кредитования крупных компаний с 1 марта
