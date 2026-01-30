https://ria.ru/20260130/internat-2071289477.html
Постояльцы, выписанные из больницы, вернулись в интернат в Кузбассе
Постояльцы, выписанные из больницы, вернулись в интернат в Кузбассе - РИА Новости, 30.01.2026
Постояльцы, выписанные из больницы, вернулись в интернат в Кузбассе
Более 10 постояльцев, выписанных из больницы после выздоровления, вернулись в пятницу обратно в психоневрологический интернат Прокопьевска Кемеровской области,... РИА Новости, 30.01.2026
ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 30 янв - РИА Новости. Более 10 постояльцев, выписанных из больницы после выздоровления, вернулись в пятницу обратно в психоневрологический интернат Прокопьевска Кемеровской области, рассказала РИА Новости собеседница, непосредственно знакомая с работой и пропускным режимом учреждения.
"У нас всё спокойно. Карантин, но постояльцы внутри (в интернате - ред.), все хорошо у них. Я даже вам больше скажу, у нас есть выздоравливающие. Сегодня привезли 14 человек из больниц", - сказала собеседница агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости с места, несколько машин скорой помощи прибыли в интернат в течение дня.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк
поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.