Постояльцы, выписанные из больницы, вернулись в интернат в Кузбассе

ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 30 янв - РИА Новости. Более 10 постояльцев, выписанных из больницы после выздоровления, вернулись в пятницу обратно в психоневрологический интернат Прокопьевска Кемеровской области, рассказала РИА Новости собеседница, непосредственно знакомая с работой и пропускным режимом учреждения.

"У нас всё спокойно. Карантин, но постояльцы внутри (в интернате - ред.), все хорошо у них. Я даже вам больше скажу, у нас есть выздоравливающие. Сегодня привезли 14 человек из больниц", - сказала собеседница агентства.