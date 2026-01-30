Рейтинг@Mail.ru
Постояльцы, выписанные из больницы, вернулись в интернат в Кузбассе - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:33 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/internat-2071289477.html
Постояльцы, выписанные из больницы, вернулись в интернат в Кузбассе
Постояльцы, выписанные из больницы, вернулись в интернат в Кузбассе - РИА Новости, 30.01.2026
Постояльцы, выписанные из больницы, вернулись в интернат в Кузбассе
Более 10 постояльцев, выписанных из больницы после выздоровления, вернулись в пятницу обратно в психоневрологический интернат Прокопьевска Кемеровской области,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T16:33:00+03:00
2026-01-30T16:33:00+03:00
здоровье - общество
прокопьевск
кемеровская область
илья середюк
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071008624_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_cdb070a9190e5ee0c814b34a5448bf02.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2071053884.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071008624_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_ca3305ba5cc7ce6c30bd453dc80744f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, прокопьевск, кемеровская область, илья середюк, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Здоровье - Общество, Прокопьевск, Кемеровская область, Илья Середюк, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Постояльцы, выписанные из больницы, вернулись в интернат в Кузбассе

Выписанные из больницы постояльцы вернулись в интернат в Прокопьевске

© РИА Новости / Виль Равилов | Перейти в медиабанкДом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 30 янв - РИА Новости. Более 10 постояльцев, выписанных из больницы после выздоровления, вернулись в пятницу обратно в психоневрологический интернат Прокопьевска Кемеровской области, рассказала РИА Новости собеседница, непосредственно знакомая с работой и пропускным режимом учреждения.
"У нас всё спокойно. Карантин, но постояльцы внутри (в интернате - ред.), все хорошо у них. Я даже вам больше скажу, у нас есть выздоравливающие. Сегодня привезли 14 человек из больниц", - сказала собеседница агентства.
Как передает корреспондент РИА Новости с места, несколько машин скорой помощи прибыли в интернат в течение дня.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Сидели на привязи": что творилось в кузбасском ПНИ, где умерли постояльцы
29 января, 18:37
 
Здоровье - ОбществоПрокопьевскКемеровская областьИлья СередюкСмерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала