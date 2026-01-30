Бригада врачей скорректировала лечение пациентов интерната в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Дополнительная бригада врачей из Кемеровской областной больницы, отправленная в Прокопьевск для оказания медицинской помощи всем нуждающимся постояльцам психоневрологического интерната, корректирует назначенное пациентам лечение, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.