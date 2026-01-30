https://ria.ru/20260130/internat-2071265651.html
Бригада врачей скорректировала лечение пациентов интерната в Кузбассе
Бригада врачей скорректировала лечение пациентов интерната в Кузбассе
КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Дополнительная бригада врачей из Кемеровской областной больницы, отправленная в Прокопьевск для оказания медицинской помощи всем нуждающимся постояльцам психоневрологического интерната, корректирует назначенное пациентам лечение, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.
"Коррекция лечения, назначение и доназначение необходимых обследований и определение дальнейшей тактики ведения пациентов", – рассказали в минздраве, говоря о функциях, которые выполняет допбригада.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии.