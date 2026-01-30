Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал, кто мог занести инфекцию в интернат в Прокопьевске
14:59 30.01.2026
Источник рассказал, кто мог занести инфекцию в интернат в Прокопьевске
Источник рассказал, кто мог занести инфекцию в интернат в Прокопьевске - РИА Новости, 30.01.2026
Источник рассказал, кто мог занести инфекцию в интернат в Прокопьевске
происшествия, прокопьевск, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Прокопьевск, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Источник рассказал, кто мог занести инфекцию в интернат в Прокопьевске

РИА Новости: родственники пациентов могли занести инфекцию в интернат в Кузбассе

ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 30 янв - РИА Новости. Родственники проживающих в одном из корпусов психоневрологического интерната в Прокопьевске постояльцев имели доступ в здание, что могло стать причиной вспышки заболеваемости, рассказала РИА Новости собеседница, знакомая с работой и пропускным режимом учреждения.
"Есть комната для свиданий, но родственники постояльцев из четвертого корпуса, где лежат люди с ограниченными возможностям, могли заходить прям внутрь для посещения. Скорее всего, оттуда и пошла вспышка заболевания. Кто-то из родственников занес", - сказала собеседница агентства.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
В Прокопьевской больнице начали изымать документы о постояльцах интерната
Вчера, 14:52
 
ПроисшествияПрокопьевскСмерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
