https://ria.ru/20260130/internat-2071259522.html
Источник рассказал, кто мог занести инфекцию в интернат в Прокопьевске
Источник рассказал, кто мог занести инфекцию в интернат в Прокопьевске - РИА Новости, 30.01.2026
Источник рассказал, кто мог занести инфекцию в интернат в Прокопьевске
Родственники проживающих в одном из корпусов психоневрологического интерната в Прокопьевске постояльцев имели доступ в здание, что могло стать причиной вспышки... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:59:00+03:00
2026-01-30T14:59:00+03:00
2026-01-30T14:59:00+03:00
происшествия
прокопьевск
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071006087_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e85880486f5f78cd9c76cba7dd75f14d.jpg
https://ria.ru/20260130/internat-2071255467.html
прокопьевск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071006087_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b8e75e89745dc7e1f9429be159420837.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, прокопьевск, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Прокопьевск, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Источник рассказал, кто мог занести инфекцию в интернат в Прокопьевске
РИА Новости: родственники пациентов могли занести инфекцию в интернат в Кузбассе
ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 30 янв - РИА Новости. Родственники проживающих в одном из корпусов психоневрологического интерната в Прокопьевске постояльцев имели доступ в здание, что могло стать причиной вспышки заболеваемости, рассказала РИА Новости собеседница, знакомая с работой и пропускным режимом учреждения.
"Есть комната для свиданий, но родственники постояльцев из четвертого корпуса, где лежат люди с ограниченными возможностям, могли заходить прям внутрь для посещения. Скорее всего, оттуда и пошла вспышка заболевания. Кто-то из родственников занес", - сказала собеседница агентства.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.