Источник рассказал, кто мог занести инфекцию в интернат в Прокопьевске

ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 30 янв - РИА Новости. Родственники проживающих в одном из корпусов психоневрологического интерната в Прокопьевске постояльцев имели доступ в здание, что могло стать причиной вспышки заболеваемости, рассказала РИА Новости собеседница, знакомая с работой и пропускным режимом учреждения.

"Есть комната для свиданий, но родственники постояльцев из четвертого корпуса, где лежат люди с ограниченными возможностям, могли заходить прям внутрь для посещения. Скорее всего, оттуда и пошла вспышка заболевания. Кто-то из родственников занес", - сказала собеседница агентства.