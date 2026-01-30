https://ria.ru/20260130/internat-2071256363.html
Консультации с медцентрами проводили для пациентов из интерната в Кузбассе
Консультации с медцентрами проводили для пациентов из интерната в Кузбассе - РИА Новости, 30.01.2026
Консультации с медцентрами проводили для пациентов из интерната в Кузбассе
Шестнадцать консультаций с федеральными медицинскими учреждениями проводились для пациентов из интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:53:00+03:00
2026-01-30T14:53:00+03:00
2026-01-30T14:53:00+03:00
прокопьевск
кемеровская область
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071011420_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8d147aba38119833cced60f9193471dd.jpg
https://ria.ru/20260130/internat-2071233819.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071011420_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_1711388562df48d3db75efde9d0dd9c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокопьевск, кемеровская область, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Прокопьевск, Кемеровская область, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
Консультации с медцентрами проводили для пациентов из интерната в Кузбассе
Старченко: врачи прокопьевского интерната проводили консультации с медцентрами
КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Шестнадцать консультаций с федеральными медицинскими учреждениями проводились для пациентов из интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, сообщил главврач Прокопьевской городской больницы Вячеслав Старченко.
"Всем (пациентам, - ред.) проведены лабораторная диагностика, бактериальная диагностика, проведены 16 консультаций с федеральными медицинскими учреждениями. Пациенты получают специфическую терапию: антибактериальную, противовирусную терапию. Учреждение полностью обеспечено медикаментами", - сказал Старченко на совещании в правительстве региона по ситуации в интернате Прокопьевска
.
Главврач уточнил, что на данный момент в городской больнице находится 30 пациентов из прокопьевского интерната. Всего для заболевших было развернуто по 35 и 29 коек в терапевтическом и инфекционном отделении соответственно.
Министерство труда и соцзащиты Кузбасса сообщило, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.