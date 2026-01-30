Консультации с медцентрами проводили для пациентов из интерната в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Шестнадцать консультаций с федеральными медицинскими учреждениями проводились для пациентов из интерната в Прокопьевске Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, сообщил главврач Прокопьевской городской больницы Вячеслав Старченко.

Главврач уточнил, что на данный момент в городской больнице находится 30 пациентов из прокопьевского интерната. Всего для заболевших было развернуто по 35 и 29 коек в терапевтическом и инфекционном отделении соответственно.

Министерство труда и соцзащиты Кузбасса сообщило, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.