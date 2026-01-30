https://ria.ru/20260130/internat-2071255467.html
В Прокопьевской больнице начали изымать документы о постояльцах интерната
В Прокопьевской больнице начали изымать документы о постояльцах интерната - РИА Новости, 30.01.2026
В Прокопьевской больнице начали изымать документы о постояльцах интерната
Правоохранители изымают документы в Прокопьевской городской больнице, где лечатся пациенты психоневрологического диспансера, сообщил главный врач Вячеслав... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T14:52:00+03:00
2026-01-30T14:52:00+03:00
2026-01-30T15:30:00+03:00
прокопьевск
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
кемеровская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071009127_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_80597caa3b35cef8409e68ccb603c3b5.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2071053884.html
https://ria.ru/20260130/internat-2071148195.html
https://ria.ru/20260130/internat-2071259522.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071009127_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_4ea3cc8f91f1c8c9fac8e855ac7747e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокопьевск, смерть постояльцев интерната в прокопьевске, кемеровская область, происшествия
Прокопьевск, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Кемеровская область, Происшествия
В Прокопьевской больнице начали изымать документы о постояльцах интерната
В Прокопьевской горбольнице изымают документы о лечении пациентов интерната
КЕМЕРОВО, 30 янв — РИА Новости. Правоохранители изымают документы в Прокопьевской городской больнице, где лечатся пациенты психоневрологического диспансера, сообщил главный врач Вячеслав Старченко.
«
"Идет выемка документов правоохранительными органами, которые дадут юридическую оценку действиям медицинского персонала", — сказал он на совещании в правительстве Кузбасса.
Старченко пояснил, что за все время в больницу поступили 46 пациентов психоневрологического диспансера, 11 из них уже выписали, одного перевели в Новокузнецкую инфекционную больницу.
«
"Сегодня в течение дня четверых еще переводим, поэтому у нас на сегодняшний день остается 30 пациентов", — уточнил главврач.
Он добавил, что все пациенты получают специфическую терапию, а также антибактериальную и противовирусную.
С начала января в интернате умерли девять человек. В региональном управлении СК
уточнили, что три случая связаны с гриппом, причины смерти еще шести постояльцев выясняют. По версии следствия, в учреждении распространилась вирусная инфекция из-за нарушений в работе. Там ввели карантин и перестали пускать посетителей.
Прокуратура подтвердила нарушения санитарно-эпидемиологических норм в интернате. Очевидцы рассказали, что в палатах было холодно, а сотрудники по-хамски общались с пациентами и плохо ухаживали за ними. По словам правозащитника Алексея Мухина, люди жаловались на тухлую еду и наказания в виде заточения в комнате и лишения телефона.
По данным издания Ngs42.ru, первые заболевшие появились еще в ноябре, у них была высокая температура, головная боль и насморк. По словам одной из сотрудниц, в больницу их не везли, а жаропонижающие препараты выдавать пациентам с психоневрологическими диагнозами запрещено.
Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Губернатор Кузбасса Илья Сердюк поручил отстранить от работы директора интерната и проверить условия проживания во всех социальных учреждениях региона.