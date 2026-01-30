Рейтинг@Mail.ru
14:26 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/internat-2071242215.html
В Роспотребнадзоре рассказали о режиме работы интерната в Прокопьевске
В Роспотребнадзоре рассказали о режиме работы интерната в Прокопьевске

Роспотребнадзор: карантин в интернате Прокопьевска введен до 12 февраля

© РИА Новости / Виль Равилов | Перейти в медиабанкДом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Карантин во всех четырех корпусах психоневрологического интерната Прокопьевска, где умерли девять человек, введен до 12 февраля, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
"Противоэпидемические мероприятия введены Роспотребнадзором до 12 февраля во всех корпусах Прокопьевского дома-интерната для людей с психоневрологическими заболеваниями. Мероприятия могут быть продлены в случае выявления новых заболеваний внебольничной пневмонией в учреждении", – сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Сидели на привязи": что творилось в кузбасском ПНИ, где умерли постояльцы
29 января, 18:37
 
