В Роспотребнадзоре рассказали о режиме работы интерната в Прокопьевске

КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Карантин во всех четырех корпусах психоневрологического интерната Прокопьевска, где умерли девять человек, введен до 12 февраля, сообщили РИА Новости в региональном управлении Роспотребнадзора.
"Противоэпидемические мероприятия введены Роспотребнадзором до 12 февраля во всех корпусах Прокопьевского дома-интерната для людей с психоневрологическими заболеваниями. Мероприятия могут быть продлены в случае выявления новых заболеваний внебольничной пневмонией в учреждении", – сообщили в управлении Роспотребнадзора.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.