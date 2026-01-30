Сильной нехватки персонала в интернате в Кузбассе не было, сообщил источник

ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 30 янв - РИА Новости. Сильной нехватки персонала в психоневрологическом интернате Прокопьевска не было, рассказала РИА Новости собеседница, непосредственно знакомая с работой и пропускным режимом учреждения.

"Нехватки персонала у них такой прямо сильной не было", - сказала собеседница агентства.