Сильной нехватки персонала в интернате в Кузбассе не было, сообщил источник - РИА Новости, 30.01.2026
14:10 30.01.2026
Сильной нехватки персонала в интернате в Кузбассе не было, сообщил источник
Сильной нехватки персонала в интернате в Кузбассе не было, сообщил источник
Сильной нехватки персонала в интернате в Кузбассе не было, сообщил источник

ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 30 янв - РИА Новости. Сильной нехватки персонала в психоневрологическом интернате Прокопьевска не было, рассказала РИА Новости собеседница, непосредственно знакомая с работой и пропускным режимом учреждения.
"Нехватки персонала у них такой прямо сильной не было", - сказала собеседница агентства.
Министерство труда и соцзащиты Кузбасса сообщило, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Сидели на привязи": что творилось в кузбасском ПНИ, где умерли постояльцы
29 января, 18:37
 
