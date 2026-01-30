На изоляции в интернате в Кузбассе, где умерли люди, находится 31 постоялец

КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Тридцать один постоялец находится на изоляции в интернате Прокопьевска Кемеровской области, где в январе умерли девять человек, сообщила региональный министр труда и соцзащиты Наталья Чайка.
"Учреждению выделено два изолированных помещения с отдельным входом, медицинским персоналом и питанием для получателей социальных услуг. Первое (помещение - ред.) для получателей социальных услуг, выписанных из медицинских организаций, рассчитано на 26 мест, сегодня на утро там было 11 человек. И для получателей социальных услуг с положительным результатом без признаков заболевания рассчитано на 24 человека, сегодня утром там находился 21 человек", - сказала Чайка на совещании в правительстве региона по ситуации в интернате Прокопьевска.
Министерство труда и соцзащиты Кузбасса сообщило, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.