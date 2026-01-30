В интернате в Прокопьевске не всех проверили на грипп, рассказал сотрудник

ПРОКОПЬЕВСК, 30 янв - РИА Новости. Постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области проверяют на грипп А, но ПЦР-тест пока взяли не у всех, рассказал РИА Новости сотрудник интерната.

"В интернате четыре корпуса, где проживают получатели социальных услуг, но мазок решили почему-то взять только во втором корпусе и в четвертом. А в первом и третьем корпусе ни у одного проживающего и ни у одного работника до сих пор не взяли. Все со всеми общаются, пересекаются", - сказал собеседник агентства.