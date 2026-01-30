https://ria.ru/20260130/internat-2071221227.html
В интернате в Прокопьевске не всех проверили на грипп, рассказал сотрудник
В интернате в Прокопьевске не всех проверили на грипп, рассказал сотрудник - РИА Новости, 30.01.2026
В интернате в Прокопьевске не всех проверили на грипп, рассказал сотрудник
Постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области проверяют на грипп А, но ПЦР-тест пока взяли не у всех, рассказал РИА Новости...
прокопьевск
кемеровская область
илья середюк
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
происшествия
В интернате в Прокопьевске не всех проверили на грипп, рассказал сотрудник
ПРОКОПЬЕВСК, 30 янв - РИА Новости. Постояльцев психоневрологического интерната в Прокопьевске Кемеровской области проверяют на грипп А, но ПЦР-тест пока взяли не у всех, рассказал РИА Новости сотрудник интерната.
"В интернате четыре корпуса, где проживают получатели социальных услуг, но мазок решили почему-то взять только во втором корпусе и в четвертом. А в первом и третьем корпусе ни у одного проживающего и ни у одного работника до сих пор не взяли. Все со всеми общаются, пересекаются", - сказал собеседник агентства.
По его словам, больше всего постояльцев с температурой в праздничные дни было в третьем корпусе.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк
поручил отстранить от работы директора интерната на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.