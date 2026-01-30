https://ria.ru/20260130/internat-2071179275.html
В интернате в Кузбассе, где умерли люди, установили карантин до 12 февраля
В интернате в Кузбассе, где умерли люди, установили карантин до 12 февраля
Карантин в психоневрологическом интернате Прокопьевска установили до 12 февраля, сообщила РИА Новости одна из посетительниц. РИА Новости, 30.01.2026
прокопьевск
В интернате в Кузбассе, где умерли люди, установили карантин до 12 февраля
ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 30 янв - РИА Новости. Карантин в психоневрологическом интернате Прокопьевска установили до 12 февраля, сообщила РИА Новости одна из посетительниц.
"До 12 февраля карантин", - рассказала посетительница.
Женщина пришла навестить постояльца.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка возле учреждения спокойная, у въезда нет машин профильных ведомств. На входе в пропускной пункт висит табличка "карантин", но посетители могут пройти на территорию для того, чтобы оставить передачки для постояльцев.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске
, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк
поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.