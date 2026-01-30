Рейтинг@Mail.ru
В интернате в Кузбассе, где умерли люди, установили карантин до 12 февраля - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/internat-2071179275.html
В интернате в Кузбассе, где умерли люди, установили карантин до 12 февраля
В интернате в Кузбассе, где умерли люди, установили карантин до 12 февраля - РИА Новости, 30.01.2026
В интернате в Кузбассе, где умерли люди, установили карантин до 12 февраля
Карантин в психоневрологическом интернате Прокопьевска установили до 12 февраля, сообщила РИА Новости одна из посетительниц. РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:41:00+03:00
2026-01-30T11:41:00+03:00
происшествия
прокопьевск
илья середюк
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071006153_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14c8add9ef67b1879e4bb258ef60a21a.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2071053884.html
прокопьевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071006153_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_adf60d76f40a9aee56bec929f900a0b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, прокопьевск, илья середюк, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Происшествия, Прокопьевск, Илья Середюк, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
В интернате в Кузбассе, где умерли люди, установили карантин до 12 февраля

РИА Новости: карантин в интернате Прокопьевска продлится до 12 февраля

© РИА Новости / Виль Равилов | Перейти в медиабанкДом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПРОКОПЬЕВСК (Кемеровская обл.), 30 янв - РИА Новости. Карантин в психоневрологическом интернате Прокопьевска установили до 12 февраля, сообщила РИА Новости одна из посетительниц.
"До 12 февраля карантин", - рассказала посетительница.
Женщина пришла навестить постояльца.
Как передает корреспондент РИА Новости, обстановка возле учреждения спокойная, у въезда нет машин профильных ведомств. На входе в пропускной пункт висит табличка "карантин", но посетители могут пройти на территорию для того, чтобы оставить передачки для постояльцев.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным на 30 января, в больницах находится 51 пациент из интерната, из них четверо - в тяжелом состоянии. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Сидели на привязи": что творилось в кузбасском ПНИ, где умерли постояльцы
29 января, 18:37
 
ПроисшествияПрокопьевскИлья СередюкСмерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала