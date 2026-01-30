Рейтинг@Mail.ru
Постояльцев интерната в Прокопьевске прививали от гриппа, заявили власти - РИА Новости, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:36 30.01.2026
https://ria.ru/20260130/internat-2071178536.html
Постояльцев интерната в Прокопьевске прививали от гриппа, заявили власти
Постояльцев интерната в Прокопьевске прививали от гриппа, заявили власти - РИА Новости, 30.01.2026
Постояльцев интерната в Прокопьевске прививали от гриппа, заявили власти
Все постояльцы интерната в Прокопьевске в Кемеровской области, не имеющие медицинских противопоказаний, были привиты от гриппа в ноябре 2025 года, сообщила... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:36:00+03:00
2026-01-30T11:36:00+03:00
прокопьевск
кемеровская область
илья середюк
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071014642_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4fc01499272b39db3791c8c395e3de2d.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2071053884.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071014642_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_efa8a566c57f24a2dd8995d3b9c09a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
прокопьевск, кемеровская область, илья середюк, смерть постояльцев интерната в прокопьевске, происшествия
Прокопьевск, Кемеровская область, Илья Середюк, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Происшествия
Постояльцев интерната в Прокопьевске прививали от гриппа, заявили власти

Чайка: постояльцев интерната в Прокопьевске прививали от гриппа в ноябре 2025 г

© РИА Новости / Виль Равилов | Перейти в медиабанкТерритория дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области
Территория дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Территория дома-интерната в Прокопьевске Кемеровской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Все постояльцы интерната в Прокопьевске в Кемеровской области, не имеющие медицинских противопоказаний, были привиты от гриппа в ноябре 2025 года, сообщила региональный министр труда и соцзащиты Наталья Чайка.
"Все получатели социальных услуг, не имеющие медицинских противопоказаний, в ноябре 2025 года были привиты от гриппа", - сказала Чайка.
Двадцать девятого января в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил временно отстранить от работы директора интерната Елену Морозову на время следствия. В учреждении введен карантин, там не принимают новых постояльцев.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Сидели на привязи": что творилось в кузбасском ПНИ, где умерли постояльцы
29 января, 18:37
 
ПрокопьевскКемеровская областьИлья СередюкСмерть постояльцев интерната в ПрокопьевскеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала