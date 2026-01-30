Постояльцев интерната в Прокопьевске прививали от гриппа, заявили власти

КЕМЕРОВО, 30 янв - РИА Новости. Все постояльцы интерната в Прокопьевске в Кемеровской области, не имеющие медицинских противопоказаний, были привиты от гриппа в ноябре 2025 года, сообщила региональный министр труда и соцзащиты Наталья Чайка.