https://ria.ru/20260130/internat-2071178536.html
Постояльцев интерната в Прокопьевске прививали от гриппа, заявили власти
Постояльцев интерната в Прокопьевске прививали от гриппа, заявили власти - РИА Новости, 30.01.2026
Постояльцев интерната в Прокопьевске прививали от гриппа, заявили власти
Все постояльцы интерната в Прокопьевске в Кемеровской области, не имеющие медицинских противопоказаний, были привиты от гриппа в ноябре 2025 года, сообщила... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:36:00+03:00
2026-01-30T11:36:00+03:00
2026-01-30T11:36:00+03:00
прокопьевск
кемеровская область
илья середюк
смерть постояльцев интерната в прокопьевске
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071014642_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4fc01499272b39db3791c8c395e3de2d.jpg
https://ria.ru/20260129/internat-2071053884.html
прокопьевск
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071014642_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_efa8a566c57f24a2dd8995d3b9c09a48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокопьевск, кемеровская область, илья середюк, смерть постояльцев интерната в прокопьевске, происшествия
Прокопьевск, Кемеровская область, Илья Середюк, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске, Происшествия
Постояльцев интерната в Прокопьевске прививали от гриппа, заявили власти
Чайка: постояльцев интерната в Прокопьевске прививали от гриппа в ноябре 2025 г