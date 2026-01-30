Рейтинг@Mail.ru
Четверо постояльцев интерната в Прокопьевске находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 30.01.2026
11:34 30.01.2026
Четверо постояльцев интерната в Прокопьевске находятся в тяжелом состоянии
Четверо постояльцев интерната в Прокопьевске находятся в тяжелом состоянии
Четверо подопечных психоневрологического интерната в кузбасском Прокопьевске находятся в тяжелом состоянии, они проходят лечение в двух больницах региона,... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T11:34:00+03:00
2026-01-30T11:34:00+03:00
Четверо постояльцев интерната в Прокопьевске находятся в тяжелом состоянии

Минздрав Кузбасса: четверо постояльцев интерната находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Виль Равилов
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области
КЕМЕРОВО, 30 янв – РИА Новости. Четверо подопечных психоневрологического интерната в кузбасском Прокопьевске находятся в тяжелом состоянии, они проходят лечение в двух больницах региона, сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Андрей Тарасов.
В пятницу Тарасов сообщал на совещании, что в медицинских организациях Кузбасса находится 51 постоялец интерната Прокопьевска.
"Семнадцать человек в Новокузнецкой инфекционной больнице, один в тяжелом состоянии, 16 в средней степени тяжести, 34 человека - в Прокопьевской городской больнице, трое - в тяжелом состоянии", - сказал Тарасов.
Ранее в министерстве труда и соцзащиты Кузбасса сообщили, что в январе умерли девять человек из психоневрологического интерната в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом группы А и пневмонией. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. По данным СК, смерть трех постояльцев интерната связана с гриппом, причины по остальным шести выясняются.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Сидели на привязи": что творилось в кузбасском ПНИ, где умерли постояльцы
Здоровье - Общество
 
 
